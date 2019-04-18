Названы самые популярные имена для новорожденных в Подмосковье

С начала года в Московской области самыми популярными именами для новорожденных стали Мария и Иван.

Среди женских имен также лидировали Анастасия, Дарья, Анна, Полина и Ксения. Для мальчиков родители чаще всего выбирали имена Александр, Михаил, Даниил, Артем и Максим, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления ЗАГС по Подмосковью.

В отделении ЗАГС отметили, что в Подмосковье с начала 2019 года родилось 10 тыс. 513 детей.

Ранее был опубликован российский рейтинг самых популярных имен для новорожденных на основе данных из 21 региона, включая Москву и Санкт-Петербург. Самым популярным женским именем в России оказалась София, а мальчиков чаще всего называли именем Артем. Данные приведены за 2013-й, 2015-й и 2016-2018 годы.