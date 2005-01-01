Названы самые популярные имена для новорожденных в России

В России составили рейтинг самых популярных имен для новорожденных.

Новорожденных девочек чаще всего называли именем София – предпочтение этому имени отдают в 21 регионе России, среди которых Москва, Якутия, Мурманская область, передает RT.

В тройке также Анастасия (десять регионов) и Виктория (девять).

Также в регионах популярны имена: Арина (Астраханская область), Ксения (Вологодская область), Аделина (Башкортостан).

Для мальчиков имя Артем стало самым популярным по данным региональных органов ЗАГС за 2013, 2015 и 2016-2018 годы – так называли сыновей в 34 регионах.

На втором месте – Александр; это имя мальчикам чаще остальных давали в десяти регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Также популярны имена Максим (Чувашия), Роман (Иркутская область).

Ранее были названы самые популярные имена новорожденных в Москве за 2018 год.