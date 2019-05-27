В Москве начали называть детей именами из «Игры престолов»

В Москве ребенка назвали в честь персонажа популярного сериала «Игра престолов», созданного по мотивам цикла романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Девочка получила имя Арья в честь одной из главных героинь истории Семи Королевств, сообщается на сайте мэра Москвы.

«В апреле в центр госуслуг «Мои документы» района Покровское-Стрешнево обратилась семейная пара для регистрации новорожденной с редким именем Арья. Это звучное имя носит одна из героинь популярного сериала «Игра престолов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудник госуслуг, который регистрировал ребенка, поздравил родителей фразой на валирийском языке.

За последние восемь лет, пока выходил сериал, в столице появились 18 девочек с именем Арья.

Отметим, что «Коммунисты России» потребовали извинений от создателей «Игры престолов» и попросили переснять финальный сезон телесериала. Петицию за новые съемки последнего сезона «Игры престолов» подписали больше 1,5 млн человек.

Напомним, последний эпизод «Игры престолов» в США посмотрели более 19 млн зрителей; кроме того, около 10,7 млн американцев решили в понедельник 20 мая не ходить на работу, чтобы прийти в себя после финала телесериала.