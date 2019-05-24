«Коммунисты России» потребовали извинений от создателей «Игры престолов»

Алтайский крайком «Коммунистов России» потребовал переснять финальный сезон телесериала «Игра престолов»; по мнению партийцев, судьбы героев Дейенерис Таргариен и Джона Сноу недостаточно проработаны. Они требуют извинения от создателей сериала и просят привлечь компартию США к новым съемкам.

Требования «Коммунистов России» опубликовал на своей странице в Facebook первый секретарь Алтайского крайкома партии Сергей Матасов. Письмо адресовано руководству телеканала HBO и продюсерам сериала.

Коммунисты указали на непродуманность сюжетной линии и плохую актерскую работу в заключительном сезоне «Игры престолов». Также их возмутила плохая проработка образов антагониста Короля Ночи и одних из главных героев – Дейенерис Таргариен и Джона Сноу.

«Все это наталкивает на мысль о творческой и моральной деградации авторов последних серий. Нас настораживает необдуманная легкость, ощущающаяся в кадрах, в упрощенной сюжетной логике», – написал Матасов.

Представители партии потребовали извинений и новых съемок последнего сезона под руководством новых режиссеров и сценаристов.

«Мы убеждены, что съемки должны вестись с душой и креативным подходом с опорой на первоисточники. Желательно привлечь к этому процессу отдел культуры компартии США», – говорится в заявлении.

Отметим, что петицию за новые съемки последнего сезона «Игры престолов» подписали больше 1,5 млн человек.

При этом известный словенский левый философ Славой Жижек объяснил финал популярного сериала страхом перед революциями.

Напомним, последний эпизод «Игры престолов» в США посмотрели более 19 млн зрителей; кроме того, около 10,7 млн американцев решили в понедельник 20 мая не ходить на работу, чтобы прийти в себя после финала телесериала.

Тем временем писатель Джордж Мартин – автор цикла романов «Песнь льда и пламени», на которых основано телешоу – заявил, что не уверен в совпадении финалов последней книги и сериала. Также сообщалось, что телекомпания HBO готовит три разных спин-оффа на тему «Игры престолов».