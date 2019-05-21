Джордж Мартин рассказал о финале основы «Игры престолов»

Автор цикла романов «Песнь и льда и пламени» Джордж Мартин не уверен, что две последних книги серии повторят сюжет сериала «Игра престолов».

«Как все это закончится? Я слышу, как люди спрашивают об этом. Такой же конец, как в сериале? Другой? Что ж... да. И нет. И да. И нет», – сообщил писатель, передает РИА «Новости».

По словам Мартина, работа над книгами проходит в иных условиях по сравнению с теми, в которых приходилось работать авторам сериала, в чьи задачи входило уместить сюжет в шесть серий.

«Если понадобится больше страниц, глав и сцен, я добавлю их», – подчеркнул Мартин.

Он также сказал, что поклонникам сериала после прочтения последних книг цикла не составит труда догадаться, каким будет реальный финал истории.

Ранее сообщалось, что последний эпизод «Игры престолов» в США посмотрели более 19 млн зрителей.

В нескольких эпизодах заключительного сезона зрители обнаружили киноляпы.