Последний эпизод «Игры престолов» посмотрели более 19 млн зрителей в США

Свыше 19 млн зрителей в США посмотрели финальный эпизод сериала «Игра престолов», пишут СМИ.

Серия установила новый рекорд – 19,3 млн просмотров в эфирном показе, а также на платформах HBO GO и HBO NOW. Просмотры оказались рекордными не только для самого сериала, но и для канала HBO, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hollywood Reporter.