В Китае фанатам не показали последний эпизод «Игры престолов»

Китайская видеоплатформа Tencent перенесла трансляцию финала сериала «Игры престолов», которая должна была состояться в понедельник.

В понедельник фанаты сериала в Китае увидели сообщение о том, что выход серии откладывается «из-за проблем с передачей данных», пишет CNN.

«Мы уведомим вас о времени трансляции», – говорилось в сообщении Tencent.

При этом на телеканале HBO заявили, что с их стороны не было никаких проблем с передачей финальной серии китайским партнерам.

Рассерженные поклонники «Игры престолов» начали активно писать негативные сообщения в интернете, сообщается в материале. Многие из них предположили, что проблема с показом сериала может быть связана с растущей торговой войной между США и Китаем.

«Что дальше? Разрыв интернет-соединения между США и Китаем?» – задал вопрос один из пользователей Weibo, китайского аналога Twitter.

Отмечается, что многие зрители потребовали, чтобы видеоплатформа Tencent вернула им деньги за подписку.

Ранее сообщалось, что в финальной серии «Игры престолов» зрители обнаружили новый киноляп.