В «Игре престолов» обнаружили очередной киноляп

В соцсетях выявили очередной киноляп в популярной киносаге «Игра престолов».

В заключительном эпизоде пользователь Twitter обратил внимание на пластиковую бутылку с водой, стоящую за ногой Сэма Тарли.

В той же сцене видна бутылка рядом с Давосом и Джендри Баратеоном.

Ранее среди промокадров к пятой серии последнего сезона фанаты обнаружили фото, на котором персонаж Джейме Ланнистер обнимает свою возлюбленную Серсею двумя руками, при том, что герой потерял правую кисть еще в третьем сезоне и носил золотой протез.

В четвертой серии последнего сезона «Игры престолов» телезрители заметили кофейный стаканчик, которой стоял перед героиней Дейнерис Таргариен на столе. HBO шутливо попыталась оправдаться за стакан Starbucks, а потом стерла его.