HBO попыталась оправдаться за стакан Starbucks в «Игре престолов»

Телевизионная сеть HBO рассказала, как в кадре «Игры престолов» появился стакан кофейни Starbucks.

Бумажный стаканчик попал в четвертую серию финального, восьмого сезона сериала, он находился на столе с Дейенерис Таргариен.

This Starbucks Cup got more attention & screen time than Cersei this season !!!#GoT pic.twitter.com/wJR3Je0aAK — Boring... (@graphicalcomic) 6 мая 2019 г.

«Латте появился в кадре по ошибке. На самом деле Дейнерис заказывала травяной чай», – пошутил по этому поводу представитель HBO, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

Продюсер киноэпопеи Берни Колфилд также прокомментировала киноляп с иронией. Вымышленный материк Вестерос, где происходит действие картины, «был первым местом, где появились кофейни Starbucks».

Колфилд подчеркнула, что подобные огрехи – редкое явление для «Игры престолов», съемочная группа «работает на тысячу процентов». Стаканчик с кофе принадлежал кому-то из съемочной команды сериала, отметила она.

Ранее российский режиссер Юрий Быков рассказал о своих впечатлениях от серии «Игры престолов», посвященной самой масштабной битве в саге.