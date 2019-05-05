Режиссер Быков раскритиковал батальную сцену в «Игре престолов»

Российский режиссер Юрий Быков оказался разочарован третьей серией последнего сезона «Игры престолов», так как решающая битва показана «рвано, рыхло и местами просто плохо»; главной претензий он назвал недостаточность освещения в кадре.

Быков в своем Facebook отметил, что раньше в «Игре престолов» было очень много смелых и убедительных решений «даже для полнометражного кино», а «Битва бастардов» была «огромной удачей для батальной эстетики в принципе, а уж тем более для сериалов». Поэтому он ждал решающую битву за Винтерфелл против армии белых ходоков.

«Получилось рвано, рыхло и местами просто плохо. Не могу смириться с тем, что силы, герои и общая важность события для фабулы – не были придуманы и продуманы создателями достаточно оригинально», – заявил Быков.

Он отметил, что потенциал фактуры сериала должен был быть в этой серии реализован «полностью и в крайне неожиданной форме», однако этого не произошло.

«Герои разбрелись, тотемы растеряны, логика выживания и сопротивления провалена, волка потеряли, Горыныч обиделся и улетел. Пожалуй, «атака огненных мечей» не дорогая, но хорошая находка, но это ситуации не спасает... Драконы делают обнимашки, ров полтора метра и три палки, спичек нет, лучников нет, безупречные, как контролеры в метро, герои бегают, как хипстеры от космонавтов», – написал Быков.

Главной претензией он считает тот факт, что в кадре постоянно темно.

«Считаю ключ освещения в данной сцене – эстетическим дном дозволенного в художественном, тем более зрительском кино, ниже которого опускаться просто преступно по отношению к обыкновенному зрителю. Так и хочется сказать оператору: «Уважаемый, приоткройте дыру – вы для живых снимаете, а не для «белых ходоков», – написал Быков.

По его словам, теперь он ждет «творческого реванша» в последней битве.

Отметим, что режиссером третьей серии восьмого сезона был Мигель Сапочник, который ранее поставил 9-ю серию шестого сезона «Битва бастардов». Он же снял пятую серию заключительного сезона, в которой ожидается еще одна ключевая битва всей саги.

Ранее исполнительница роли Дейнерис Таргариен актриса Эмилия Кларк поделилась впечатлениями от последних серий сезона. Особенно она выделила пятую серию.