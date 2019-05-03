Эмилия Кларк поделилась впечатлениями от последних серий «Игры престолов»

Исполнившая роль Дейенерис Таргариен в «Игре престолов» Эмилия Кларк поделилась впечатлениями от последних серий эпопеи на шоу Джимми Киммела.

По словам Кларк, фанаты сериала увидят в финале «полное безумие», передает РИА «Новости».

«Пятая серия – это просто «ааааах...». Я имею в виду четвертую, пятую и шестую серии. Найдите самый большой телевизор, какой сможете», – сказала актриса.

Ранее в результате утечки видео с Amazon Prime в Германии в Сети до официального выхода оказался второй эпизод восьмого сезона «Игры престолов».

Напомним, сериал «Игра престолов» основан на романах писателя Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Последний сезон саги начали показывать с 15 апреля, до конца всего шоу осталось три серии.