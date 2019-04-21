В Сеть просочилась вторая серия последнего сезона «Игры престолов»

В результате утечки видео с Amazon Prime в Германии второй эпизод восьмого сезона сериала «Игра престолов» оказался в интернете до официального выхода.

Доступ к серии получили подписчики Amazon Prime, заплатившие за просмотр сезона. К их удивлению, первый эпизод нового сезона после титров без предупреждения перешел во второй, пишет The Insider.

Эпизод был опубликован в низком качестве и с оригинальной аудиодорожкой, пишет tjournal.ru.

Через некоторое время Amazon Prime исправил ситуацию.

Напомним, первый эпизод также вышел за четыре часа до официальной премьеры из-за ошибки DirecTV Now.

В России первая серия стала доступна 15 апреля в 4.00 мск.