Названы даты премьер всех серий «Игры престолов»

Американский телеканал HBO назвал точные даты и продолжительность всех серий заключительного восьмого сезона культовой «Игры престолов».

По информации журнала Variety, в общей сложности в сезоне будет шесть серий, причем первые две из них будут короче остальных.

Так, первый эпизод будет показан 14 апреля, его длительность составит 54 минуты. Вторая серия выйдет неделю спустя, 21 апреля (58 минут). Третья – 28 апреля (1 час 22 минуты), четвертая – 5 мая (1 час 18 минут), пятая – 12 мая (1 час 20 минут).

Финальная серия будет показана 19 мая, она продлится 1 час 20 минут.

В начале марта вышел трейлер заключительного сезона «Игры престолов».