Названы даты премьер всех серий «Игры престолов»

Взгляд
17 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 08:25  |  vz.ru
Разделы

Как Крым строит свой бизнес в России

Симферопольский бизнесмен признался, что открытие завода по розливу питьевой воды – это была его детская мечтаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.  Подробности...
Перейти а раздел…

Уроженец сербского села Путинцы защитил Севастополь от «правосеков»

Сербский доброволец Деян Берич прославился позднее в ДНР под позывным «Деки»Фото: с личной страницы в соц сети
«Мы тогда патрулировали достаточно обширную территорию. Мой район был в Чернореченском каньоне, в ущелье речки Черной. Там мы и увидели эту подозрительную группу – 11 человек. Я позвонил старшему командиру, дал координаты, отследил их», – рассказал газете ВЗГЛЯД сербский доброволец Деян Берич, вспоминая свою службу в ополчении Севастополя в первые дни «русской весны». Подробности...
Перейти а раздел…

Как бороться с украинским подлогом советской истории

У Вятровича отвратительная репутация в научном историческом сообществеФото: UA1/YouTube
Украинский идеолог и «историк» Владимир Вятрович стал фигурантом российского уголовного дела. СК обвиняет его в реабилитации нацизма – и есть за что. Именно Вятрович мухлюет с документами, доказывающими преступления украинских националистов. Однако от действий СК вряд ли будет толк, и с такими людьми надо бороться совсем другими методами. Подробности...
Перейти а раздел…

Бойню в новозеландских мечетях устроили поклонники грузинских царей и русских адмиралов

Кровавая бойня в Новой Зеландии вскрыла серьезные процессы в трансформации обществаФото: Mark Baker/AP/ТАСС
В результате атаки террористов на мечети в Новой Зеландии убиты полсотни человек, десятки раненых. Главный исполнитель самого крупного теракта в истории благополучной страны приехал из соседней Австралии, а сам себя считает продолжателем легендарных военачальников, которые громили турок-османов на полях сражений. Какими были истинные мотивы стрелка? Подробности...
Перейти а раздел…

В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
Перейти а раздел…

Семинарист, который стал советским фантастом

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
135 лет назад, 16-го (4-го по старому стилю) марта родился Александр Беляев. Он написал 17 фантастических романов и десятки повестей и рассказов, его называли «русским Жюлем Верном», им восхищался Герберт Уэллс. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Новозеландский террор начался в Сети

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Перед миром остро стоит необходимость пересмотра норм безопасности. История не знает сослагательного наклонения, но если бы стрим-каналы, где велась трансляция, были оперативно заблокированы, пошел бы террорист на преступление? Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Либералы готовы праздновать новый 37-й год

Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Российская интеллигенция ждет новых репрессий, она пестует исторический параллелизм, в котором идентифицирует себя с жертвами. Пытается подражать им в пассивности и ожидании того, что за ними придут. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие территории хотят отнять у России

    Обсуждение: 6 комментариев

    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

    Обсуждение: 7 комментариев

    Рекорды и достижения русских женщин

      Перейти а раздел…

      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
      Подробности...

      Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
      Подробности...

      Умер актер Владимир Этуш

      В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителям
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Хотели бы вы переехать в Крым?
          • Да

          • Нет

          • Я живу в Крыму

          Соблюдаете ли вы религиозные посты?
          • Да

          • Нет

          Вы боитесь летать на самолетах?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Япония задумала создать малозаметную крылатую ракету большой дальности
            Уроженец сербского села Путинцы защитил Севастополь от «правосеков»Названа причина запоздалого обращения Началовой к врачамСтолицу Гипербореи строят в РоссииСобчак рассказала, зачем сделала пластическую операцию
            СМИ опубликовали отчет о смерти Лесина в США«Желтые жилеты» подожгли здание в Париже, много пострадавшихПорошенко похвастался «престижем» украинской армииНападкам кинокритика на «Балканский рубеж» дали неожиданное объяснение
            Москаль вырвал фото Шария, которое пытались передать ПорошенкоВ Сети отреагировали на украинское предложение взять россиян в рабствоБлогеры возмутились поведением Киркорова и Баскова в ТашкентеСтала известна реакция бывшего мужа Началовой на ее смерть

            Главная тема


            Как бороться с украинским подлогом советской истории

            печальный диагноз


            Отец назвал причину смерти Юлии Началовой

            проверка мифов


            Украинская журналистка описала, как изменился Крым за пять лет

            взрослые люди


            Собчак назвала причины разрыва с Виторганом

            Видео

            деньги не пахнут


            Гришковец рассказал о предательстве Шнурова

            Трансбалканский маршрут


            Украина сделала все для потери газового транзита

            «такой «маньяк»


            Беглый украинский депутат рассказал о нездоровой страсти Порошенко

            «должны заблокировать»


            Евродепутат раскрыл возможности по борьбе с «Северным потоком – 2»

            «агрессивные действия»


            В США заявили о победе России в санкционной войне

            мировой гегемон


            Ирина Алкснис: Мир на глазах теряет «американскую мечту»

            Лишний вес


            Анна Долгарева: В голодном обществе полнота – признак элитности и богатства

            Закат Европы


            Игорь Мальцев: Тень нацизма встает в Германии в полный рост

            на ваш взгляд


            Хотели бы вы переехать в Крым?

            Названы даты премьер всех серий «Игры престолов»

               17 марта 2019, 07:39
            Фото: GameofThrones/YouTube
            Текст: Ольга Никитина

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Американский телеканал HBO назвал точные даты и продолжительность всех серий заключительного восьмого сезона культовой «Игры престолов».

            По информации журнала Variety, в общей сложности в сезоне будет шесть серий, причем первые две из них будут короче остальных.

            Так, первый эпизод будет показан 14 апреля, его длительность составит 54 минуты. Вторая серия выйдет неделю спустя, 21 апреля (58 минут). Третья – 28 апреля (1 час 22 минуты), четвертая – 5 мая (1 час 18 минут), пятая – 12 мая (1 час 20 минут).

            Финальная серия будет показана 19 мая, она продлится 1 час 20 минут.

            В начале марта вышел трейлер заключительного сезона «Игры престолов».

             


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............