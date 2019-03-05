Опубликован трейлер заключительного сезона «Игры престолов»

Компания HBO опубликовала первый трейлер восьмого сезона сериала «Игра престолов», показ которого начнется 14 апреля.

Трейлер опубликован на YouTube-канале сериала. На канале «Амедиатеки» представлен дублированный трейлер сериала.

Короткое видео предваряет шесть эпизодов сериала, многие из которых значительно увеличатся в длине по сравнению с эпизодами предыдущих сезонов.

В январе HBO показала первые кадры из нового – заключительного – сезона сериала. Тизер к последнему сезону был опубликован в декабре прошлого года, в нем авторы представили карту с территориями, война за которые разразится в новом сезоне.