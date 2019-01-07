HBO показала первые кадры последнего сезона «Игры престолов»

Телевизионная сеть HBO обнародовала кадры из своих новинок 2019 года, в их числе оказались отрывки из восьмого сезона «Игры престолов».

Среди опубликованных фрагментов оказались также кадры из «Настоящего детектива», «Большой и маленькой лжи» и «Хранителей».

Последний сезон «Игры престолов», основанного на цикле романов писателя Джорджа Мартина, выйдет на экраны в апреле 2019 года.

Тизер к последнему сезону был опубликован в декабре прошлого года, в нем не было отрывков из будущих серий, однако авторы представили карту с территориями, война за которые разразится в новом сезоне.