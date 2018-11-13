Показан тизер заключительного сезона «Игры престолов»

Американская телевизионная сеть HBO опубликовала тизер восьмого сезона сериала «Игра престолов», который завершит рассказ о политических распрях в Вестеросе.

Ролик размещен на YouTube.

На видео не показаны отрывки из будущих серий, однако его авторы представили карту с территориями, война за которые разразится в новом сезоне.

Кроме того, в тизере показаны образы лютоволка, дракона и льва – символов враждующих династий (Старков, Таргариенов и Ланнистеров). Видео также отражает конфликт льда и пламени – речь о противостоянии главных героев белым ходокам.

Ранее стало известно, что первая серия заключительного сезона должна появиться в апреле 2019 года.