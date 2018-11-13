Озвучена дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO сообщил в социальных сетях о дате выхода финального восьмого сезона сериала «Игра престолов».

Первая серия заключительного сезона должна появиться в апреле 2019 года, говорится в Twitter телеканала. При этом точная дата создателями сериала не называется.

Сообщение в социальной сети сопровождается нарезкой кадров из прошлых сезонов.

Every battle.

Every betrayal.

Every risk.

Every fight.

Every sacrifice.

Every death.

All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH — Game Of Thrones (@GameOfThrones) 13 ноября 2018 г.

Ранее Питер Динклейдж, играющий роль Тириона Ланнистера, проговорился о судьбе своего персонажа.

Съемки последнего сезона, который будет состоять из шести эпизодов (некоторые из которых или все будут расширены практически до времени полнометражного фильма), должны завершиться также в 2019 году. Транслировать их в России планируется одновременно со всем остальным миром.

Напомним, создатели сериала обещали огромное количество смертей в заключительном сезоне, включая самые невероятные.