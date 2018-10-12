Актер из «Игры престолов» проговорился о судьбе своего персонажа

Актер Питер Динклейдж, играющий роль Тириона Ланнистера в «Игре престолов», рассказал о закончившейся истории персонажа.

«Я думаю, его история получила очень хороший конец. Что бы там ни было, смерть была бы для него отличным финалом», цитирует РИА «Новости» интервью актера изданию Vulture.

Динклейдж признался, что последний съемочный день был «красив и печален». По его словам, собрались много людей, участвовавших в работе над проектом.

В сентябре «Игра престолов» получила премию «Эмми» как «Лучший драматический сериал».

Съемки финального сезона сериала «Игра престолов», обладателя многочисленных рекордов и наград, как ожидается, завершатся в 2019 году.

Руководство канала HBO сообщало, что герои финального сезона «Игра престолов» погибнут в конце сериала.