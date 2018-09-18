На «Эмми» назвали лучшие сериалы

«Игра престолов» получила премию «Эмми» как «Лучший драматический сериал».

На премию Primetime Emmy Award, вручение которой состоялось в Лос-Анджелесе, претендовали также сериалы «Американцы», «Корона», «Очень странные дела», «Это мы», «Мир Дикого Запада» и «Рассказ служанки», передает ТАСС.

Актер Питер Динклэйдж получил «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале.

Таким образом, «Игра престолов» победила в двух номинациях, хотя выдвигалась в семи.

В категории «Лучший актер в драматическом сериале» победил Мэттью Риз («Американцы»). Приз в женской категории получила Клер Фой («Корона»).

Лучшим комедийным сериалом стала «Удивительная миссис Мейзел», комедийным актером – Билл Хейдер («Барри»), актрисой – Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»).

Лучшим мини-сериалом названа «Американская история преступлений», а лучшим актером в мини-сериале или телефильме – Дарренн Крисс («Американская история преступлений»).

Съемки финального сезона сериала «Игра престолов», обладателя многочисленных рекордов и наград, как ожидается, завершатся в 2019 году. Руководство канала HBO сообщало, что герои финального сезона «Игра престолов» погибнут в конце сериала.