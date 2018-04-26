Современный американский писатель-фантаст, сценарист и продюсер Джордж Мартин расстроил поклонников сериала «Игра престолов», прокомментировав сообщения о сроках выхода шестой по счету книги эпопеи «Песнь льда и пламени» под названием «Ветра зимы».

Если верить писателю, то шестой том эпопеи «Песнь льда и пламени», выход которого ожидается с 2015 года, в 2018 году не появится на прилавках, передает РИА «Новости».

«Нет, зима не близко… во всяком случае, не в 2018 году», – написал Мартин в своем блоге.

Тем временем съемки сериала «Игра престолов», обладателя многочисленных рекордов и наград, как ожидается, завершатся в 2019 году.

Напомним, в марте руководство канала HBO пролило свет на судьбу героев финального сезона сериала «Игра престолов».

В конце прошлого года актер Джейсон Момоа, сыгравший в сериале роль кхала Дрого, заявил, что финал саги станет самым великим, что когда-либо показывали по телевидению.