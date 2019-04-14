Названо точное время премьеры восьмого сезона «Игры престолов» в России

Сервис «Амедиатека», который является официальным представителем HBO в России, объявил точное время премьеры первой серии восьмого сезона сериала «Игра престолов».

Первая серия длиной 54 минуты появится 15 апреля в 4.00 по московскому времени, сообщается в Facebook «Амедиатеки».

Всего в последнем сезоне сериала будет шесть серий.

Ранее были названы даты премьер всех шести серий восьмого сезона «Игры престолов». При этом Роскомнадзор предупредил об опасности перехода «по сомнительным ссылкам», которые обещают бесплатный просмотр сериала.