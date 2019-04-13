Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов»

Роскомнадзор предупредил об опасности перехода «по сомнительным ссылкам, обещающим бесплатный просмотр» нового сезона популярного сериала «Игра престолов».

В сообщении Роскомнадзора в соцсети «ВКонтакте» указывается, что «всего под прикрытием ссылок на «Игру престолов» могут скрываться 33 типа угроз и 505 различных семейств вредоносного ПО».

Отмечается, что «чаще всего пользователи сталкиваются с троянцами (в трети случаев), с помощью которых у вас могут украсть конфиденциальную информацию, рекламным ПО (в 28% случаев) и загрузчиками (21%)».

Роскомнадзор сообщает также, что, согласно данным исследования компании «Лаборатория Касперского», самыми «опасными» являются первая и заключительная серии сезона.

Напомним, в начале марта вышел трейлер заключительного сезона «Игры престолов». Позже стали известны даты премьер всех серий нового сезона сериала.