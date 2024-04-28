  • Новость часаРоссийские ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников над четырьмя регионами
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    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Прекращение транзита газа через Украину на руку России

    Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран преподает уроки выживания

    Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.

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    28 апреля 2024, 08:59 • Новости дня

    Европейские журналисты объяснили, как западные СМИ блокируют материалы

    Tекст: Александра Юдина

    Журналисты из Италии и Финляндии рассказали о цензуре в западных СМИ, где блокируются материалы, освещающие события в новых регионах России.

    Так, по словам итальянского журналиста Андреа Лучиди, европейские государственные каналы отказываются публиковать репортажи из этих регионов, а работающих там журналистов определяют как пропагандистов, передает РИА «Новости».

    Также Лучиди добавил, что в европейских СМИ сейчас практически нет правдивой информации о спецоперации, потому что все корреспонденты на Украине.

    «Государственный канал Италии, например, не хочет материалы из России, из новых территорий. Мой материал тоже не нужен. Коллеги говорят, что я пропагандист, потому что работаю в России», – подчеркнул он.

    Финский журналист Кости Хейсканен в свою очередь рассказал о том, что ситуация в Финляндии еще более сложная, так как на государственном уровне отсутствует стремление к объективному освещению ситуации на Украине.

    «Все лгут без конца. Правдивую или альтернативную информацию просто не донести, тебя затыкают, банят», – заверил он.

    В заключение журналисты отметили, что подобная информационная политика западных СМИ является грубым нарушением принципов свободы слова и препятствует формированию объективного представления о событиях в мире.

    27 апреля 2024, 20:18 • Новости дня
    ЕС призвал Россию отменить решение по Bosch и Ariston

    В ЕС отреагировали на решение о передаче во временное управление компаний из Европы

    Tекст: Кристина Цыцура

    Европейский союз выступил с требованием к России пересмотреть решение о передаче под временное управление активов ряда немецких и итальянских компаний, об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу внешнеполитической службой ЕС.

    «Евросоюз призывает Россию отменить эти меры и найти взаимоприемлемые решения в сотрудничестве с затронутыми европейскими компаниями», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

    Напомним, что 27 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» российских «дочек» компаний Ariston и BSH Hausgerate (марки – Bosch и Siemens).

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему было принято такое решение и стоит ли Москве реагировать на недовольство им в западных странах.

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    27 апреля 2024, 14:14 • Новости дня
    Эксперты объяснили, как хуситы сбивают американские беспилотники MQ-9 Reaper
    Эксперты объяснили, как хуситы сбивают американские беспилотники MQ-9 Reaper
    @ Master Sgt. Robert W. Valenca/U.S. Air Force

    Tекст: Анастасия Куликова

    Боевики «Ансар Аллах» уже не в первый раз сбивают MQ-9 Reaper. Главная уязвимость этих американских дронов – их заметность для систем ПВО, сказали газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов и эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. Ранее стало известно о сбитии хуситами очередного MQ-9 Reaper.

    «Американский беспилотник MQ-9 Reaper – весьма серьезный аппарат с большими возможностями. Он имеет очень хорошую оптику с внушительной дальностью обнаружения, а также средства радиоэлектронной разведки. Кроме того, зачастую на дрон устанавливаются радиолокационные станции бокового обзора. Все это обеспечивает комплексную и весьма эффективную разведку», – говорит военный эксперт Максим Климов.

    Впрочем, Reaper также способен наносить удары по наземным целям, но только в условиях практически полного отсутствия противовоздушной обороны, добавил он. Собеседник объясняет: главная уязвимость аппаратов – их достаточно высокая заметность. «Дрон является простой аэродинамической целью. В зоне действия ПВО он не выживет», – уточнил аналитик.

    В то же время Климов не исключает, что в операции против Reaper хуситы задействовали двухступенчатый беспилотник, вторая ступень которого представляет зенитную ракету. Он напомнил, что это не первый случай, когда боевики «Ансар Аллах» смогли сбить американский дрон. «С этим их можно только поздравить», – подчеркнул спикер.

    В данном контексте военный эксперт напомнил, что цена одного Reaper составляет примерно 30 млн долларов. «Более того, к этому нужно прибавить стоимость эксплуатации. Для американцев потерять дорогую матчасть, а не личный состав – более приемлемый вариант. Ведь беспилотники выполняют задачи, которые находятся в зоне повышенного риска, потери неминуемы», – считает Климов.

    Помимо Йемена, MQ-9 сбивали в Ливии и Сирии, указал аналитик. Кроме того, был случай, когда американский беспилотник упал в Черном море в результате инцидента с российскими истребителями Су-27 в марте 2023 года. «Тогда аппарат вел разведку. Эта деятельность продолжается сейчас как в Черном, так и в Красном морях», – сказал военный эксперт.

    Однако у России не получится перенять опыт хуситов в борьбе с Reaper. «Дело в том, что боевики «Ансар Аллах» зачастую действуют вне правового поля», – пояснил собеседник. Климов указал: американские разведывательные аппараты в Черном море летают над международными водами, их уничтожение приведет к неблагоприятным для Москвы международным последствиям.

    Об уязвимости разведывательно-ударных беспилотников Reaper говорит и эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. «Это достаточно крупные, хорошо видимые для радиолокационных средств обнаружения аппараты. При этом они малоскоростные и неманевренные. Совокупность этих факторов делает их несложными целями для средств ПВО», – указал он.

    Собеседник напомнил, что БПЛА Reaper использовались американскими военными в ходе всех конфликтов последних почти двух десятков лет, а также применялись в отдельных операциях ЦРУ. «Как правило, использовался полный функционал: ведение длительной разведки над заданным районом, выявление целей и их поражение бортовым вооружением», – уточнил специалист.

    Сейчас США также используют Reaper в числе прочих пилотируемых и беспилотных средств разведки вблизи наших границ на Черном море, добавил Федутинов. «В данном случае они применяются в исключительно разведывательном варианте. Тем не менее их использование, очевидно, связано с решением Украины собственных военных задач. Информационное обеспечение всех ударов по территории Крыма производится с непосредственным участием США и ряда стран НАТО. В этом вопросе они буквально балансируют на грани casus belli», – подчеркнул он.

    «К сожалению, мы на подобное участие этих стран в конфликте отвечаем главным образом дипломатически», – считает спикер. Федутинов в этой связи вспомнил события, повлекшие потерю одного из Reaper над акваторией Черного моря. «Это привело к тому, что США пересмотрели зоны патрулирования этих дронов, несколько отодвинув их от наших границ. Сейчас все возвращается обратно. Чтобы память наших визави не подводила, необходимо, чтобы такие вещи повторялись чаще», – заключил эксперт.

    Ранее йеменские хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом сообщили представители движения «Ансар Алла». Цель была поражена в воздушном пространстве провинции Саада. Кроме того, с помощью противокорабельных ракет им удалось нанести удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star.

    С осени прошлого года Штаты потеряли уже третий БПЛА над Йеменом. Издание CBS News пишет, что стоимость одного экземпляра равна примерно 30 млн долларов. Подчеркивается, что американские дроны, базирующиеся в регионе, призваны защищать международную торговлю в акватории Красного моря.

    Так, MQ-9 Reaper был уничтожен хуситами в ноябре. Тогда представитель движения Яхья Сариа сообщил, что силами ПВО удалось сбить беспилотник Штатов, «осуществлявший враждебные разведывательные действия» над территориальными водами страны для «поддержки израильского режима».

    В феврале заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что хуситы сбили второй дрон. По ее словам, ликвидация аппарата происходила с помощью ракеты класса «земля-воздух». Обломки БПЛА Штатам обнаружить не удалось. Между тем, по данным открытых источников, всего йеменским повстанцам начиная с 2019 года удалось сбить четыре MQ-9 Reaper.

    Напомним, американский аппарат является модульным разведывательно-ударным дроном, разработанным компанией General Atomics Aeronautical Systems. В настоящий момент БПЛА стоит на вооружении в ВВС США, Британии, Италии, Турции и Франции. Первый экспериментальный полет состоялся в 2001 году.

    MQ-9 Reaper создавался на основе MQ-1 Predator. От предшественника он отличается большей скоростью. Турбовинтовой двигатель позволяет дрону преодолевать 400 км/ч. Максимальная высота движения – 15 тыс. метров. Наибольшая продолжительность непрерывного полета – 24 часа.

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    27 апреля 2024, 20:56 • Новости дня
    Россия готова вернуться к переговорам о поставках Су-35 в Индонезию

    Россия выразила готовность возобновить переговоры о поставках Су-35 в Индонезию

    Россия готова вернуться к переговорам о поставках Су-35 в Индонезию
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия готова возобновить переговоры с Индонезией о закупке истребителей Су-35, заявил военный атташе посольства РФ в Индонезии полковник Максим Лукьянов.

    «Мы всегда были готовы к сотрудничеству с Индонезией, и мы по-прежнему заинтересованы в этом», – отметил Лукьянов на брифинге в посольстве России в Джакарте, передает РИА «Новости».

    Напомним, в 2018 году Россия и Индонезия начали переговоры о покупке 11 истребителей Су-35 на сумму 1,1 млрд долларов. Однако в 2021 году Индонезия отказалась от сделки под давлением США, опасаясь экономических санкций.


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    27 апреля 2024, 10:51 • Новости дня
    Минобороны показало подбитую под Авдеевкой трофейную американскую бронетехнику

    Минобороны опубликовало кадры подбитой на Авдеевском направлении трофейной бронированной техники США

    Минобороны показало подбитую под Авдеевкой трофейную американскую бронетехнику
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Американская гусеничная ремонтно-эвакуационная машина М88 и машина разграждения М1150 на базе танка M1 Abrams были выявлены и обезврежены российскими военнослужащими группировки «Центр» в районе Бердычей на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что эвакуация иностранной военной техники с передовой проходила в два этапа. Сначала проводилась инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Вторым этапом была проведена операция по эвакуации бронетрофеев, которые позже были доставлены в ремонтное подразделение.

    Также специалистами-ремонтниками в течение короткого времени будут заменены гусеничные ленты, некоторые элементы электропроводки и основные детали. После чего будет принято решение на дальнейшую транспортировку американских машин.

    Ранее Минобороны сообщало, что организует проведение выставки трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими во время СВО.

    В парке Победы на Поклонной горе будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран.

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    27 апреля 2024, 21:52 • Новости дня
    ВСУ обстреляли населенные пункты в Курской и Брянской областях
    ВСУ обстреляли населенные пункты в Курской и Брянской областях
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ нанесли удары по трем населенным пунктам Курской области за сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    Под обстрел попали поселки Теткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь Суджанского района, передает ТАСС.

    Были сбиты украинские беспилотники над несколькими населенными пунктами региона и пунктом пропуска «Крупец» Рыльского района. Губернатор сообщил, что ВС России наносят ответные удары по выявленным позициям ВСУ.

    Также ВСУ нанесли удар по двум селам Брянской области, в результате повреждения получили машина, бульдозер и трактор, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.


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    27 апреля 2024, 14:49 • Новости дня
    Главком ВСУ признал обострение ситуации в зоне боев

    Tекст: Кристина Цыцура

    Обстановка в зоне боевых действий для ВСУ стала сложной и появилась тенденция к обострению, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ходе встречи в формате «Рамштайн».

    По его словам, он проинформировал участников коалиции про сложную оперативно-стратегическую обстановку на поле боя для украинских войск, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Сырского.

    Сырский сообщил, что речь также шла о состоянии энергетической инфраструктуры Украины, а также о потребностях ракет для ПВО. К встрече дистанционно присоединились президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Рустем Умеров.

    Ранее сообщалось, что украинская разведка прогнозирует тяжелую ситуацию для ВСУ с середины мая.

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    27 апреля 2024, 10:42 • Новости дня
    ТЭС в Бурштыне поражена российским ударом

    Подполье: ТЭС в Бурштыне поражена российским ударом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бурштынская ТЭС, расположенная в Ивано-Франковской области, по предварительным данным, поражена в результате российского удара в ночь на субботу, сообщили пророссийские подпольщики.

    Как говорится в сообщении, взрывы в Ивано-Франковской области зафиксированы в городе Бурштын, где находится Бурштынская ТЭС, передает ТАСС. Подпольщики добавили, что поражена именно она.

    Еще пять прилетов зафиксировано в Днепропетровске, а в Кривом Роге отмечался сильный удар с последующей детонацией. Кроме того, основная часть прилетов пришлась на город Стрый во Львовской области.

    Ранее перебои с электричеством начались в Кривом Роге после удара.

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    27 апреля 2024, 11:57 • Новости дня
    DE: Россия показывает насмешку над Западом выставкой трофейной техники НАТО

    Daily Express: Россия показывает насмешку над Западом выставкой трофейной техники НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Российские власти показывают насмешку над Западом выставкой трофейной техники НАТО с Украины, пишет британское издание Daily Express.

    Издание указывает, что выставка трофейного вооружения альянса рассматривается как некая «насмешка» российского правительства над Западом спустя несколько дней после того, как США и Британия договорились о выделении дополнительных миллиардов на военную помощь Киеву, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны показало подбитую под Авдеевкой трофейную американскую бронетехнику.

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    27 апреля 2024, 10:17 • Новости дня
    В США не нашли доказательств «причастности властей России» к смерти Навального

    Wall Street Journal: В США не нашли доказательств «причастности властей России» к смерти Навального

    Tекст: Александра Юдина

    Американские спецслужбы не нашли доказательств «причастности» руководства России к смерти Алексея Навального, пишет газета The Wall Street Journal.

    По данным издания, американская разведка не нашла доказательств того, что власти России якобы «приказывали убить Навального», передает ТАСС.

    Также газета заверила, что Вашингтон передал соответствующую информацию европейским спецслужбам.

    В феврале стало известно, что Алексей Навальный умер в колонии. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщал, что министры иностранных дел ЕС согласовали санкции против 30 физических и юридических лиц России, которых считают причастными к смерти Навального.

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    27 апреля 2024, 13:37 • Новости дня
    Россия пообещала европейским промышленникам «очень дорогой газ»

    Песков: Россия будет преодолевать возможные санкции ЕС против российского СПГ

    Tекст: Ольга Никитина

    Планы ввести санкции против российского СПГ – это продолжение попыток выдавливания России с энергетических рынков и переход Европы на более дорогие рынки, что прежде всего выгодно для США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Для конечных потребителей, главным образом для европейской промышленности, это будет означать очень дорогой газ, отметил представитель Кремля.

    Россия, продолжил Песков, будет искать пути преодоления этих незаконных препон. «Недобросовестная и незаконная конкуренция», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страны Евросоюза намерены включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ).

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    27 апреля 2024, 13:14 • Новости дня
    Медведев допустил болезненный ответ на закон США о конфискации российских активов

    Медведев допустил «асимметричный, но болезненный» ответ на закон США о конфискации российских активов

    Tекст: Александра Юдина

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил ввести в российское законодательство возможность конфискации активов иностранных лиц из недружественных стран.

    В своем Telegram-канале он указал, что ответ Москвы на американский закон о конфискации будет асимметричным, но болезненным.

    Медведев также предложил ввести в российское законодательство возможность конфискации активов иностранных лиц из недружественных стран.

    По мнению политика, норма российского законодательства «должна предусматривать не только ограничение прав иностранных лиц, но и их прекращение, чтобы можно было обратить взыскание в пользу Российского государства, российских юридических и физических лиц на имущество иностранных субъектов права из недружественных стран».

    Ранее глава Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что конфискация активов ЦБ со стороны Запада станет нарушением базовых принципов международного права.

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    27 апреля 2024, 14:25 • Новости дня
    BI: F-16 на Украине ждет испытание передовыми системами ПВО России

    Business Insider: F-16 на Украине ждет испытание передовыми системами ПВО России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставленные Украине западными партнерами истребители F-16 ожидают «самые опасные бои в их истории», сообщил портал Business Insider.

    По его информации, «небо над Украиной будет самым опасным полем боя для F-16», так как они столкнутся с передовыми российскими системами ПВО и дальнобойными ракетами «воздух-воздух», передает ТАСС.

    Портал добавил, что F-16 выполняли боевые вылеты по всему миру, но Украина станет «главным боевым испытанием этого самолета».

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что F-16 должны усилить его противовоздушную оборону Украины.

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    27 апреля 2024, 12:34 • Новости дня
    В Кремле оценили публикацию WSJ о непричастности России к смерти Навального

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что видел публикацию газеты Wall Street Journal о признании американской разведкой непричастности президента Владимира Путина к смерти Алексея Навального.

    По его словам, данный материал вряд ли можно назвать качественным, так как статья наполнена «какими-то очень пустыми рассуждениями», передает ТАСС.

    «Подкинули для субботнего чтива мировой аудитории», – предположил представитель Кремля.

    Напомним, Wall Street Journal не нашла доказательств «причастности властей России» к смерти Навального.

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    27 апреля 2024, 11:26 • Новости дня
    ВВС США заключили контракт на создание нового «самолета Судного дня»

    Reuters: ВВС США заключили контракт на создание нового «самолета Судного дня»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-воздушные силы США заключили контракт на 13 млрд доллвров на разработку самолета, который заменит устаревающий E-4 Nightwatch, известный, как «самолет Судного дня», сообщает Reuters.

    Как сообщает агентство, контракт заключен с авиапроизводителем Sierra Nevada Corporation, работы будут вести в Неваде, Колорадо и Огайо, завершение проекта намечено на 2036 год, передает ТАСС.

    Воздушное судно Boeing E-4 Nightwatch – это модернизированный Boeing 747-200, который к 2030 годам будет считаться устаревшим, он может находиться в полете до недели при условии воздушной дозаправки, оборудование его на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. Сейчас ВВС США располагают четырьмя такими самолетами.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне, вооружения «постоянно находятся в состоянии боевой готовности».

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    27 апреля 2024, 13:07 • Новости дня
    Батальон Маргелова уничтожил FPV-дронами «Велес» вышки РЭБ в Бериславе

    Сальдо: Батальон Маргелова уничтожил FPV-дронами «Велес» вышки РЭБ в Бериславе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие добровольческого батальона им. В. Ф. Маргелова с помощью FPV-дронов «Велес» уничтожили несколько вышек РЭБ ВСУ в подконтрольном Киеву городе Бериславе Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, операторы батальона им. В. Ф. Маргелова уничтожили FPV-дронами «Велес» вышки РЭБ и связи ВСУ в оккупированном городе Бериславе, передает ТАСС.

    Сальдо добавил, что при помощи «Велесов» бойцы успешно уничтожают как десантные лодки противника на Днепре, так и наземные вражеские объекты на линии боевого соприкосновения в Херсонской области.

    Ранее боец ВС России из Узбекистана сбил украинский беспилотник вещмешком.

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