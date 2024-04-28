  • Новость часаРоссийские ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников над четырьмя регионами
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    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Прекращение транзита газа через Украину на руку России

    Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран преподает уроки выживания

    Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.

    8 комментариев
    28 апреля 2024, 09:57 • Новости дня

    В США признали максимальную эффективность ВС России в зоне СВО

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России воюют в зоне СВО на Украине максимально эффективно, заявил изданию Daily Express экс-сотрудник Конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт.

    По его словам, «русские воюют максимально эффективно, а украинцы, несмотря на западную поддержку, терпят крах», передает РИА «Новости».

    Вейхерт также указал, что, если бы Украина приняла стамбульские соглашения в 2022 году, то могла бы избежать «почти гарантированного поражения».

    Ранее Киев признал трудности на поле боя из-за отсутствия помощи США.

    27 апреля 2024, 16:59 • Новости дня
    Россия уничтожает переданное Киеву вооружение НАТО еще до попадания на фронт

    Welt: Российская армия уничтожает поставленное Западом Киеву вооружение до его попадания на фронт

    Россия уничтожает переданное Киеву вооружение НАТО еще до попадания на фронт
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска уничтожают вооружение, полученное Киевом от западных союзников, еще до того, как оно попадет в руки ВСУ, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

    «Кажется, Вооруженные силы России нацелились теперь на железную дорогу. <…> Отмечается, что удар был нанесен по военной технике», – отметил Ваннер, передают «Известия».

    ВС России удается уничтожать поступающие на Украину западные вооружения благодаря хорошей работе разведки, добавил журналист.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия наносит удары по военным объектам и логистическим маршрутам на Украине, чтобы затруднить доставку американского оружия украинским войскам.

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    27 апреля 2024, 14:46 • Новости дня
    Bloomberg: Россия ударами по тылу Украины мешает поставкам оружия из США
    Bloomberg: Россия ударами по тылу Украины мешает поставкам оружия из США
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Россия наносит удары по военным объектам и логистическим маршрутам на Украине, чтобы затруднить доставку американского оружия украинским войскам, пишет Bloomberg.

    По данным издания, Российская армия одерживает верх на некоторых участках фронта и значительно усилила продвижение, в то время как истощенные затяжной войной украинские силы ждут поставок американской техники, передает РИА «Новости».

    Как подтвердили американские чиновники, удары России по тыловым объектам на Украине создают трудности для поставок оружия.

    При этом представитель администрации США отметил Bloomberg, что Штаты и их союзники полны решимости продолжать поддерживать Украину.

    Ранее стало известно, что ВСУ отвели от линии соприкосновения предоставленные США танки Abrams. По информации Associated Press, одной из причин такого решения стала возросшая возможность российских дронов быстро обнаруживать и уничтожать эту технику с тыла.

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    27 апреля 2024, 21:36 • Новости дня
    Шольц объяснил невозможность отправки ракет Taurus на Украину без немецких военных
    Шольц объяснил невозможность отправки ракет Taurus на Украину без немецких военных
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Олаф Шольц отверг возможность передачи дальнобойных ракет Taurus Киеву, так как в этом случае надо будет отправить на Украину военных бундесвера.

    Об этом Шольц заявил на мероприятии Социал-демократической партии Германии в Люнебурге, передает ТАСС.

    По словам немецкого канцлера, Taurus является тем оружием, которое можно поставить только при условии полного контроля за его использованием. В таком случае Германия будет напрямую вовлечена в конфликт, считает Шольц, так как это потребует отправки на украину немецких солдат.

    «В этой войне не будет немецких солдат и не будет военных НАТО. Мы не будем действовать с немецкими солдатами внутри Украины и не будем проводить военные действия за ее пределами, такие как управление целями и тому подобное», – сказал он.

    Ранее Шольца призвали пересмотреть отказ поставлять Киеву ракеты Taurus.

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    27 апреля 2024, 10:21 • Новости дня
    Работа НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановлена после атаки ВСУ
    Работа НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановлена после атаки ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края частично приостановил работу после ночной атаки украинских беспилотников, сообщил директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.

    Труднев сообщил ТАСС, что НПЗ был атакован десятью беспилотниками, в результате возник сильный пожар. Он не исключил, что завод получил скрытые повреждения.

    По его словам, на месте происшествия работают пожарные и ремонтные бригады.

    Ранее сообщалось, что российские военные подавили более десяти беспилотников, которые пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры в Краснодарском крае.

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    27 апреля 2024, 14:34 • Новости дня
    Авиаэксперт перечислил выгоду от передачи России в управление аэропорта на Шри-Ланке

    Авиаэксперт Гусаров: Управление аэропортом на Шри-Ланке принесет пользу российскому бизнесу

    Авиаэксперт перечислил выгоду от передачи России в управление аэропорта на Шри-Ланке
    @ Sanka Gayashan/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Соглашение о передаче управления аэропортом Маттала Раджапакса российской компании «Аэропорты Регионов» выгодно как для России, так и для Шри-Ланки. Договор показывает другим отечественным фирмам благоприятный инвестиционный климат острова, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее Шри-Ланка передала управление аэропортом Маттала Раджапакса российской компании.

    «Соглашение выгодно «Аэропортам Регионов». Они имеют большой опыт управления воздушными гаванями и заинтересованы в расширении собственного бизнеса в различных странах. Интерес есть и у других отечественных компаний, работающих в этой отрасли, таких как «Новапорт» или «Технодинамика». Спрос на такие услуги имеется», – сказал Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru.

    «Для Шри-Ланки достигнутые договоренности также крайне выгодны. Государства часто привлекают зарубежные компании для руководства своими аэропортами. Это позволяет не тратить многие годы на то, чтобы научиться менеджменту. Соответственно, республика хочет за короткие сроки обновить инфраструктуру аэропорта, повысить его прибыль и привлечь на остров новых туристов», – отмечает собеседник.

    «Косвенно данное соглашение может быть полезно и для другого российского бизнеса. Например, обновление летной инфраструктуры Шри-Ланки сделает более комфортным работу авиакомпаний, в том числе российских. Кроме того, договоренности с «Аэропортами Регионов» – это сигнал для отечественных предприятий: инвестиционный климат на острове благоприятный и санкционные риски там минимизированы», – резюмировал Гусаров.

    Ранее правительство Шри-Ланки приняло решение передать управление международным аэропортом Маттала Раджапакса (MRIA) российской компании «Аэропорты Регионов» и индийской Shaurya Aeronautics (Pvt) Ltd на срок 30 лет.

    В настоящее время республика переживает тяжелый экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19. Власти страны вынуждены сокращать расходы, в том числе за счет оптимизации работы госпредприятий. Передача MRIA в управление российским и индийским компаниям позволит Коломбо снизить расходы на содержание аэропорта и повысить его эффективность.

    Напомним, посол Шри-Ланки в Москве Джанита Лиянаге официально объявила о намерении республики вступить в БРИКС. По ее словам, это решение даст стране возможность обеспечить безопасность как транспортную, так и продовольственную.

    Также Лиянаге добавила, что две делегации Шри-Ланки, возглавляемые первым заместителем министра обороны и председателем надзорного комитета по международной безопасности при парламенте, уже обсуждали этот вопрос на Международной конференции по безопасности в Санкт-Петербурге.

    Кроме того, ТАСС сообщает, что Шри-Ланка рассматривает вопрос продления бесплатных виз для россиян после 30 апреля. Такие условия действуют с ноября прошлого года для граждан Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, России, Таиланда и Японии.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, чем может быть выгодно вхождение Шри-Ланки в БРИКС как для самой республики, так и для России.

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    27 апреля 2024, 12:40 • Новости дня
    В Кремле заявили об отсутствии предпосылок переговоров с Киевом
    В Кремле заявили об отсутствии предпосылок переговоров с Киевом
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На сегодня нет никаких предпосылок для переговоров с Киевом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он отметил, что позиция Украины о непринятии переговоров всем хорошо понятна, поэтому СВО будет продолжаться, передает ТАСС.

    Ранее к переговорам по Украине призвал папа римский Франциск.

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    27 апреля 2024, 10:51 • Новости дня
    Минобороны показало подбитую под Авдеевкой трофейную американскую бронетехнику

    Минобороны опубликовало кадры подбитой на Авдеевском направлении трофейной бронированной техники США

    Минобороны показало подбитую под Авдеевкой трофейную американскую бронетехнику
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Американская гусеничная ремонтно-эвакуационная машина М88 и машина разграждения М1150 на базе танка M1 Abrams были выявлены и обезврежены российскими военнослужащими группировки «Центр» в районе Бердычей на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что эвакуация иностранной военной техники с передовой проходила в два этапа. Сначала проводилась инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Вторым этапом была проведена операция по эвакуации бронетрофеев, которые позже были доставлены в ремонтное подразделение.

    Также специалистами-ремонтниками в течение короткого времени будут заменены гусеничные ленты, некоторые элементы электропроводки и основные детали. После чего будет принято решение на дальнейшую транспортировку американских машин.

    Ранее Минобороны сообщало, что организует проведение выставки трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими во время СВО.

    В парке Победы на Поклонной горе будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран.

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    27 апреля 2024, 21:52 • Новости дня
    ВСУ обстреляли населенные пункты в Курской и Брянской областях
    ВСУ обстреляли населенные пункты в Курской и Брянской областях
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ нанесли удары по трем населенным пунктам Курской области за сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    Под обстрел попали поселки Теткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь Суджанского района, передает ТАСС.

    Были сбиты украинские беспилотники над несколькими населенными пунктами региона и пунктом пропуска «Крупец» Рыльского района. Губернатор сообщил, что ВС России наносят ответные удары по выявленным позициям ВСУ.

    Также ВСУ нанесли удар по двум селам Брянской области, в результате повреждения получили машина, бульдозер и трактор, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.


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    27 апреля 2024, 16:28 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли 35 групповых ударов по ВПК и энергоотрасли Украины
    ВС России за неделю нанесли 35 групповых ударов по ВПК и энергоотрасли Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние семь дней российские военные нанесли 35 групповых ударов высокоточным оружием по объектам украинской энергетической отрасли и предприятиям военно-промышленного комплекса, сообщило российское Минобороны.

    Удары наносились оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Также удары наносились беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ходе этих ударов поражались объекты энергетической отрасли, предприятия ВПК, железнодорожной инфраструктуры, средства ПВО, базы горючего, цеха производства и ремонта дронов и безэкипажных катеров Украины.

    Также поражались пункты временной дислокации националистических формирований и иностранных наемных боевиков, скопления живой силы и техники ВСУ на железнодорожных станциях погрузки.

    За неделю Западная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила личный состав и технику 13 бригад ВСУ у Глушковки, Петропавловки, Синьковки (Харьковская область), Новоегоровки, Стельмаховки (ЛНР), Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества.

    Также отражены девять контратак украинских штурмовиков 12-й бригады спецназа «Азов» (признан террористическим и запрещен в России), 3-й штурмовой, 63-й механизированной бригад, 12-й и 18-й бригад нацгвардии Украины у Червоной Дибровы, Нововодяного (ЛНР), Григоровки и Терн (ДНР).

    ВСУ потеряли до 255 человек, три боевые бронированные машины, 27 орудий полевой артиллерии, включая пять американских гаубиц М777, две американских станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

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    27 апреля 2024, 17:41 • Новости дня
    Американист: Ужесточение мобилизации на Украине призвано помочь Байдену на выборах

    Американист Васильев объяснил связь между ужесточением мобилизации на Украине и выборами в США

    Американист: Ужесточение мобилизации на Украине призвано помочь Байдену на выборах
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Белый дом перед выборами решил сделать ставку на успехи во внешней политике, поэтому он сильно нуждается в успехах Украины. Вашингтон решил, что слабым звеном является личный состав ВСУ, отсюда и требование усилить мобилизацию, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. Ранее газета The New York Times узнала о давлении США на Украину для ужесточения мобилизации.

    «Все действия США сейчас определяются сугубо политическим расчетом. Администрации Джо Байдена нужны победные реляции к предстоящим президентским выборам. Белый дом хочет, чтобы к дню голосования все говорили об успехах Украины. Таким образом американское руководство желает продемонстрировать, что потраченные на ВСУ деньги дают эффект», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Перед американским руководством стоял выбор: отчитываться перед избирателем успехами на внутреннем или внешнем контуре? По всей видимости, Белый дом решил сосредоточиться на последнем варианте, так как в стране сейчас много проблем: миграция, инфляция и рост преступности», – подчеркивает он.

    «Скорее всего, именно личный состав ВСУ в Вашингтоне считают слабым звеном, мешающим достижению необходимого эффекта. Вероятно, американцы пришли к выводу, что украинские вооруженные силы имеют проблемы с количеством солдат, а также подготовкой и мотивацией бойцов. Поэтому на Украине проводится тотальная мобилизация и США способствуют тому, что украинцев гибнет все больше и больше», – отмечает собеседник.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что американские официальные лица оказывали давление на украинское правительство, чтобы оно ужесточило мобилизацию. Издание отмечает, что помощник госсекретаря США Джеймс О`Брайен в ходе своего визита в Киев говорил о важности усилий по призыву для фронта. При этом около 860 тыс. украинских мужчин сейчас проживают в ЕС. 

    Напомним, в середине апреля Верховная рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации. Согласно ему, все военнообязанные до 18 июля должны являться в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) для уточнения учетных данных.

    Законопроект вызвал большой резонанс и был встречен с критикой со стороны общества. К нему было подано рекордное количество правок – более 4,2 тыс. В частности, предлагалось прописать четкие сроки демобилизации военных, многие из которых находятся на фронте уже два года, однако этот вопрос был исключен из обсуждения.

    Кроме того, МИД Украины велел не оказывать консульские услуги мужчинам призывного возраста за границей, им можно будет только оформить документы для возвращения на родину. Таким образом офис Зеленского планирует выманить потенциальных солдат из-за границы. В связи с этим газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Россия оказалась самой безопасной страной для украинцев.

    На этом фоне среди граждан страны стали набирать популярность видеоролики «ухилянтов», которые уехали из страны, а теперь язвительно отзываются о ВСУ и службе. Газета ВЗГЛЯД писала о возможном влиянии этих людей на политическую ситуацию на Украине.

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    27 апреля 2024, 15:42 • Новости дня
    Украинский дрон атаковал священников под Волновахой

    Украинский дрон атаковал доставлявших гумпомощь священников под Волновахой

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский беспилотник атаковал доставлявших гуманитарную помощь священников в окрестностях Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Волновахском районе ДНР, сообщили в пресс-службе обители.

    По данным представителей монастыря, атака произошла утром, когда священники и монахи с гуманитарной помощью застряли на разбитой дороге, не доехав 500 метров до монастыря, передает РИА «Новости».

    После этого за сломавшейся машиной выехала монастырская машина белого цвета. Как только первый автомобиль потянул второй на буксире, появился дрон-камикадзе и пытался атаковать автомобили на подъезде к обители, но не успел.

    Известно также, что после неудачной попытки уничтожить гуманитарный конвой последовала повторная атака.

    Ранее стало известно о попытке ВСУ ударить по детсадам в Запорожской области.

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    27 апреля 2024, 14:49 • Новости дня
    Главком ВСУ признал обострение ситуации в зоне боев

    Tекст: Кристина Цыцура

    Обстановка в зоне боевых действий для ВСУ стала сложной и появилась тенденция к обострению, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ходе встречи в формате «Рамштайн».

    По его словам, он проинформировал участников коалиции про сложную оперативно-стратегическую обстановку на поле боя для украинских войск, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Сырского.

    Сырский сообщил, что речь также шла о состоянии энергетической инфраструктуры Украины, а также о потребностях ракет для ПВО. К встрече дистанционно присоединились президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Рустем Умеров.

    Ранее сообщалось, что украинская разведка прогнозирует тяжелую ситуацию для ВСУ с середины мая.

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    27 апреля 2024, 11:18 • Новости дня
    Филиппо разоблачил преступную схему Зеленского

    Глава французской партии «Патриоты» Филиппо разоблачил преступную схему Зеленского об использовании помощи США на фронте

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский врет, заверяя союзников в том, что финансовая помощь США будет направлена исключительно на фронт, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По его словам, большая часть американской помощи похищена и уходит на коррупцию, приведя в качестве доказательства недавний инцидент, в котором бесследно пропали 16 млрд евро из финансовой помощи Киеву от ЕС, передает РИА «Новости».

    При этом Филиппо отметил, что в пятницу министр аграрной политики Украины был отправлен под стражу из-за коррупции – по этой причине политик призвал остановить финансирование Киева.

    Глава французской партии «Патриоты» добавил, что «любой отправленный на Украину евро продлевает конфликт и обогащает коррупционеров».

    Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил 95 млрд долларов, из которых 60 млрд долларов предназначены для Украины.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила решение Палаты представителей Конгресса США о выделении средств Украине на военные нужды, назвав его «банальным воровством» российских активов.

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    28 апреля 2024, 03:44 • Новости дня
    МВД России объявило в розыск депутатов Рады, экс-генпрокурора Украины и украинских телеведущих

    Tекст: Денис Тельманов

    МВД России объявило в розыск ряд украинских политиков и журналистов, в том числе депутатов Верховной рады Алексея Гончаренко и Владимира Парасюка, бывшего генпрокурора Украины Виталия Ярему, а также телеведущих Янину Соколову и Наталью Мосейчук.

    «Гончаренко Алексей Алексеевич. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – сказано в базе, передает ТАСС. По какой именно статье ведется розыск, не уточняется.

    В отношении депутатов Гончаренко и Парасюка, а также экс-генпрокурора Яремы ранее были возбуждены уголовные дела за призывы к убийству российских государственных деятелей. Депутат Парасюк также проходит по делу о нападении на здание консульства РФ во Львове в 2016 году.

    Телеведущие Соколова и Мосейчук обвиняются в призывах к убийству русских. Соколова включена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

    В базе розыска МВД также значатся украинский бизнесмен Сеяр Куршутов и командир добровольческого госпиталя Геннадий Друзенко, призывавший применять насилие в отношении пленных российских военнослужащих.

    Яреме ранее были предъявлены заочные обвинения за решения о начале так называемой антитеррористической операции в Донецкой и Луганской народных республиках.

    СК в марте прошлого года возбуждал уголовные дела в отношении Друзенко и Мосейчук по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

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    27 апреля 2024, 19:54 • Новости дня
    В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пяти украинских регионах объявили воздушную тревогу, соответствующее сообщение появилось в официальном ресурсе по оповещению населения.

    О воздушной тревоге объявили в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, передает ТАСС.

    Кроме того, тревогу объявили в подконтрольных киевскому режиму районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

    Ранее Минобороны РФ сообщало, что в последнюю неделю ВС России нанесли 35 групповых ударов по объектам энергетической отрасли и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

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      Власти Молдавии приступили к предвыборной зачистке страны от оппозиции, которая ранее провела объединительный съезд в Москве. 2024 год – год битвы между Россией и НАТО за Молдавию, и ставки в этой битве очень высоки.

    • Макрон против Урсулы. Чья возьмет?

      Под главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая стала главной опорой Украины в Европе, зашаталось кресло. Против ее переизбрания на свой пост теперь выступают не только евроскептики, но и страны Западной Европы. В атаку пошел даже президент Франции Эммануэль Макрон. Что это с ним?

    • Маразм Байдена дошел до каннибалов

      Манера Джо Байдена выдумывать несуществующие детали своей биографии привела к международному скандалу. Байден обвинил папуасов в том, что они съели его дядю, а папуасы обиделись. Казалось бы, мелочь. Однако у руководства Китая из-за этого праздник.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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