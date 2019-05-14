В новой серии «Игры престолов» нашли киноляп

Фанаты сериала «Игра престолов» нашли новый киноляп в эпопее, который допустили создатели саги.

Среди промокадров к пятой серии последнего сезона фанаты обнаружили фото, на котором персонаж Джейме Ланнистер обнимает свою возлюбленную Серсею двумя руками.

При этом герой потерял правую кисть еще в третьем сезоне и носил золотой протез.

Напомним, в четвертой серии «Игры престолов» телезрители заметили кофейный стаканчик, которой стоял перед героиней Дейнерис Таргариен на столе. HBO шутливо попыталась оправдаться за стакан Starbucks, а потом стерла его.

Ранее персонаж актрисы Лены Хиди Серсея Ланнистер заняла первое место среди всех сериальных злодеев.