Серсея Ланнистер из «Игры престолов» стала самым популярным злодеем из сериалов

Британское издание The Independent составило список самых популярных сериальных злодеев.

В список вошли 35 персонажей. Возглавила рейтинг Серсея Ланнистер (в исполнении Лины Хиди) из «Игры престолов», передают «Народные новости».

Второе место занял злодей из британского сериала «Плохие девочки» Джим Феннер, его сыграл Джек Эллис.

Третье место досталось Гаю Балтару из «Звездного крейсера «Галактика» (Джеймс Кэллис).

Четвертым в списке стал Густаво Фринг из сериала «Во все тяжкие», пятым – Джип Розетти из «Подпольной империи».

В 10-ку самых популярных злодеев также попали персонажи сериалов «Бруклин 9-9», «Баффи», «Улицы коронации», «Даллас» и «Дедвуд».