Россияне назвали любимых героев «Игры престолов»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, кто из героев сериала «Игра престолов» пользуется любовью российских зрителей.

По 24% голосов набрали Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер, 11% – Джон Сноу, 6% – Арья Старк, передает РИА «Новости».

Дейенерис симпатизируют в основном молодежь и женщины, Тириону – мужчины и люди в возрасте 35–44 лет.

Почти каждый пятый российский зритель заявил об отсутствии любимого персонажа.

При этом свыше 70% россиян не смотрели или не планируют смотреть телесериал, 20% – смотрят или планируют посмотреть. Из тех, кто смотрел сериал, 80% заявили, что он им понравился, 18% остались разочарованы «Игрой престолов».

Опрос проводился 30 апреля по телефону среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.