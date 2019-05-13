Актриса из «Игры престолов» рассказала о реакции фанатов на последний эпизод

Исполняющая роль Сансы Старк в «Игре престолов» актриса Софи Тернер рассказала во время шоу Джимми Феллона о том, как фанаты отреагируют на последнюю серию сериала.

Во время шоу ведущий предложил выбрать актрисе по десятибалльной «шкале боли», как будут чувствовать себя фанаты в конце сериала. Предлагались варианты от «никакой боли» до «худшей боли из возможных», передает РИА «Новости».

«Скорее всего, она будет такой», – ответила Тернер, указав на вариант «худшая боль из возможных».

Последний сезон «Игры престолов» в России начали показывать с 15 апреля. Последнюю серию сериала можно будет увидеть в ночь с 19 на 20 мая.

Ранее играющая роль Дейенерис Таргариен актриса Эмилия Кларк поделилась впечатлениями от последних серий финального сезона «Игры престолов» и посоветовала фанатам искать самый большой телевизор.