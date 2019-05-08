HBO стерла стакан Starbucks в «Игре престолов»

Телевизионная сеть HBO исправила эпизод сериала «Игра престолов», удалив из онлайн-версии стакан кофейни Starbucks, попавший в кадр по ошибке.

Теперь на месте стакана остался только пустой стол, передает РИА «Новости».

Напомним, HBO попыталась оправдаться за стакан Starbucks в «Игре престолов».