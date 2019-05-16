Миллионы американцев взяли выходной на следующий день после финала «Игры престолов»

По оценкам Института трудовых ресурсов в Кроносе, около 10,7 млн американцев решили пропустить работу в понедельник 20 мая сразу после выхода заключительной серии восьмого сезона сериала «Игры престолов», сообщают СМИ.

Американцы собираются взять выходной под предлогом болезни, или использовав отгул, 20 мая, сообщает MarketWatch.

Опрос компании The Harris Poll показал, что из 1090 взрослых респондентов 22% планируют пропустить работу в понедельник из-за «Игры престолов». Этот результат исследователи переложили на общее число жителей США и выяснили, что пропустить работу, чтобы отойти от финала сериала, собираются 10,7 млн жителей.

Еще 5,8 млн человек, которые обычно работают в воскресенье вечером, также планируют использовать выходной, больничный или отгул, чтобы сразу посмотреть последнюю серию.

Также выяснилось, что 27,2 млн человек допускают, что либо полностью пропустят работу на следующий день, либо опоздают, либо будут работать удаленно, а также будут менее продуктивны, чем обычно.

Многие американцы уже сами признались в соцсетях, что взяли на следующий день после выхода последней серии «Игры престолов» выходной.

Опрос также показал, что 35,8 млн сотрудников тратят хотя бы один час рабочего времени в неделю на разговоры об «Игре престолов» или публикации о ней в Сети с момента премьеры финального сезона 14 апреля.

Фирма Challenger, Gray & Christmas Inc . подсчитала, что разговоры о сериале обошлись работодателям в 3,3 млрд долларов в виде потери производительности.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что более 70% россиян не смотрели телесериал, 20% – смотрят или собираются посмотреть.

Ученые, между тем, раскрыли секрет успеха сериала: он объясняется тем, что «Игра престолов» полностью удовлетворяет потребности людей, среди которых желание иметь друзей и ощущать принадлежность к определенному социуму.