Ученые назвали секрет успеха «Игры престолов»

Во Франкфуртском университете изучили причины популярности сериала «Игра престолов», выяснив, что он полностью удовлетворяет запросы зрителей, желающих чувствовать себя сопричастными к происходящему.

Профессор информационных систем и бизнес-администрирования Клаус-Петер Эрнст из Франкфуртского университета прикладных наук отметил, что подобные сериалы удовлетворяют традиционные потребности людей, среди которых желание иметь друзей и ощущать принадлежность к определенному социуму, сообщает РИА «Новости».

«Зрители рассматривают их (персонажей) как близких людей, в истории которых они, по их собственным ощущениям, принимают участие. В «Игре престолов» каждый может найти для себя персонажа, с которым он сможет себя отождествить», – отмечает Эрнст.

Он считает, что люди проводят параллели между собой и персонажами из сериала. «Так, например, человек, играющий в своей собственной семье роль аутсайдера, может отождествлять себя с образом Тириона Ланнистера. Иногда люди соотносят себя с персонажами, на которых они хотели бы быть похожими, или же с героями, в которых они видят пример для подражания, например, Арья Старк или Дейенерис Таргариен. Сериал создает у людей ощущение, будто они хорошо знакомы с героями, и они могут воспринимать их как своего рода членов семьи или друзей», – добавил профессор.

Он назвал и еще один фактор успеха сериала – человеческое любопытство. «В «Игре престолов» может произойти так, что любимый персонаж, за ростом и развитием которого зрители наблюдают пять-шесть лет, умирает. Напряжение, которое теряется в случае с другими форматами, здесь сохраняется», – отмечает он.

Профессор также отметил и негативную сторону популярности сериала, связанную с работой сервисов скачивания и потоковой передачи видео.«Люди могут просмотреть так много серий, что приходится говорить о психической зависимости – а Netflix и прочие способствуют тому, что «наркотик» можно получить быстро и легко», – констатирует Эрнст.

Ранее россияне назвали любимых героев «Игры престолов», лидерами оказались Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер.

Популярность данных персонажей прокомментировала телеведущая Тина Канделаки, сравнив Ланнистера с Иванушкой-дурачком.