Канделаки объяснила любовь россиян к персонажам «Игры престолов»

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20 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 11:59  |  vz.ru
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Три главные угрозы поставкам российского газа в Европу

Российские поставки газа в Европу снова под ударомФото: Tobias Schwarz/Reuters
Дания продолжает затягивать выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2», что грозит серьезной задержкой ввода трубы в строй. Американцы придумали новые санкции против судов-трубоукладчиков, без которых российский проект просто встанет. Украина начала активно торпедировать подписание нового транзитного контракта, за который еще недавно так яростно билась. Как Россия справится с новыми угрозами? Подробности...
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Климкин был идеальным главой МИД современной Украины

Найти для МИД Украины шефа лучше, чем Климкин, представляется невозможнымФото: Antonio Calanni/AP/ТАСС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не выдержал болезненного удара от Совета Европы и ушел в отставку, но пообещал остаться в политике и избраться в Раду. Этот человек руководил МИД постмайданного государства на протяжении пяти лет, став органичной частью режима Порошенко. Над ним часто смеялись, но он идеально соответствовал своей должности, и вот почему. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Почему Госдеп увидел в конфликте с Китаем расовый подтекст

Трамп, как выясняется, воспринимает Китай как чуждую ему цивилизациюФото: Carlos Barria/Reuters
Столкновение США и Китая является расовым конфликтом. Это точка зрения не каких-нибудь неонацистов, а официальное заявление высокопоставленного чиновника Госдепа, вызвавшее скандал в Вашингтоне и гневную реакцию в Пекине. Как в Госдепе аргументируют свою позицию, почему сравнивают Китай с СССР и откуда там берутся подобные убеждения? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Что скандал в Австрии значит для России

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
История с бестолковыми лидерами австрийских правых ставит фундаментальный вопрос – смена всех европейских элит, воспитанных поколением победителей во Второй мировой войне. И то, насколько оппозиция способна такую смену осуществить. Подробности...

«Красный май» перевернул мир с ног на голову

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
В том знаменитом мае 1968 года на планете творилось невообразимое. Кажется, весь мир сошёл с ума, причём по всем поводам сразу. В этом состоянии он, собственно, до сих пор и находится. Подробности...
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Почему возвращение России в ПАСЕ важно

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европейцы начали процедуру возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Если процедура будет завершена, то само возвращение станет важнейшей российской дипломатической победой за все последние годы. Подробности...
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            Канделаки объяснила любовь россиян к персонажам «Игры престолов»

               14 мая 2019, 21:40
            Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
            Текст: Мария Трубина

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            «Не удивлена, что любимыми персонажами россиян стали Тирион Ланнистер и Дейнерис Таргарион». Так генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки прокомментировала газете ВЗГЛЯД результаты опроса ВЦИОМ, посвященного любимым персонажам сериала «Игры престолов» среди российских зрителей.

            По мнению Канделаки, образ Тириона близок зрителям потому что напоминает им классического персонажа русских сказок – Иванушку-дурачка.

            «С мудрым карликом, который одновременно и шут, и романтический герой, все ясно. Тирион – это классический Иванушка-дурачок, который хоть и рожден с изъяном, а смекалист да удал», – заметила продюсер.

            В свою очередь, популярность персонажа Дейнерис собеседница связала с культом женщины, а также с исторической жестокостью россиян. 

            «Ну а популярность Дейенерис вполне укладывается в мифологический культ женщины, где все как одна – Премудрые и Прекрасные. Не забывайте, что и Родина у нас – мать. А что до жестокости, так с этим у нас не мифологически, а исторически полный порядок», – подчеркнула Канделаки.

            Напомним, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, кто из героев сериала «Игра престолов» пользуется любовью росийских зрителей.


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