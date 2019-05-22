Философ Жижек объяснил финал «Игры престолов» страхом перед революциями

В последней серии «Игры престолов», как кажется, восторжествовала справедливость, однако на самом деле концовка сериала обнажила страх перед революцией и сильными женщинами в политике, пишет в своей статье известный словенский левый философ Славой Жижек.

Он отмечает, что в восьмом сезоне главный конфликт разворачивается между Дейенерис и Старками. Традиционная «добрая» знать (Старки), верно защищающая своих подданных от плохих тиранов, и Дейенерис – тип нового сильного лидера, «своего рода прогрессивного бонапартиста, действующего от имени обездоленных», пишет Жижек в своей колонке в Independent.

По словам Жижека, ставки в последнем конфликте таковы: должно ли восстание против тирании стать борьбой за возвращение «старой доброй версии» прежнего иерархического порядка, или оно должно перерасти в поиск нового порядка?

В итоге в финале происходит отказ от радикальных изменений, который соединился с антифеминизмом и его отвращением к женщинам, вмешивающимся в политическую жизнь и движимым стремлением к власти.

Жижек отмечает, что Дейенерис в качестве «Безумной Королевы» – это чисто мужская фантазия, а ее падение в безумие «было психологически необоснованным». Вид Дейенерис с безумным выражением лица, летящей на драконе и сжигающей дома и людей, по мнению культуролога, выражает «патриархальную идеологию с ее страхом перед сильной женщиной-политиком».

Судьба главных женщин в «Игре престолов» соответствует этому – погибает Серсея, но власть развращает и ее соперницу. Арья также исчезает, уплыв на Запад, «как будто для колонизации Америки». Остается только Санса, тип женщины, любимой современным капитализмом: она сочетает женскую мягкость с умением плести интриги.

Финал, по мнению Жижека, становится «либерально-консервативным уроком»: революции должны идти не так, они приносят новую тиранию. И Джон Сноу, пишет культуролог, единственный персонаж, который в сериале «действительно боролся за что-то новое, за новый мир, который положит конец старой несправедливости».

«Так что справедливость восторжествовала – но что это за справедливость? Новый король – Бран: искалеченный, всезнающий, который ничего не хочет – с безвкусной мудростью, что лучшие правители – это те, кто не хочет власти. И нельзя не заметить, что те, кто до конца верен Дейенерис, более разнообразны – ее командир черный, а новые правители – белые нордические. Радикальная королева, которая хотела больше свободы для всех, независимо от их социального положения и расы, уничтожена, все возвращается на круги своя», – подытожил Жижек.

В США последний эпизод «Игры престолов» посмотрели более 19 млн зрителей.

Славой Жижек – известный словенский социальный философ фрейдомарксистского толка, культуролог, основатель Люблянской школы.