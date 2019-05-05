Джордж Мартин рассказал о подготовке трех спин-оффов «Игры престолов»

Автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин заявил, что телекомпания HBO готовит три разных спин-оффа на тему «Игры престолов».

«У нас было пять различных шоу-преемников «Игры престолов» в разработке (мне не нравится термин «спин-офф») на HBO, и три из них все еще хорошо продвигаются», – написал Мартин на своем сайте.

По его словам, один из спин-оффов будет сниматься уже в этом году, два других остаются на стадии сценария, «но приближаются».

Джордж Мартин отказался раскрывать, о чем будут эти шоу.

«Но, возможно, некоторым из вас стоит взять экземпляр «Огня и крови» и предложить свои собственные теории», – написал он.

Книга «Огонь и кровь» – приквел саги «Песнь Льда и Огня». В нем излагается предыстория событий, описанных в «Песни льда и пламени». Это хроника правления династии Таргариенов, написанная от лица ученого мейстера, жившего во времена Эйриса Безумного.

Напомним, последний сезон сериала «Игра престолов», основанного на романах Джорджа Мартина, стартовал 15 апреля, до конца шоу осталось три серии.