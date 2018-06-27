Младенец умер во время забора крови в Липецкой области

Во время забора крови в поликлинике города Ельца Липецкой области скончался шестимесячный ребенок.

По информации следствия, 25 июля местная жительница обратилась к участковому педиатру с жалобами на недомогание шестимесячного сына. Чтобы установить диагноз, врач направила ребенка на анализы, сообщает СУ СК по Липецкой области.

«На следующий день при заборе крови в процедурном кабинете младенец скончался», – отметили в управлении СК.

Проводится доследственная проверка. Тело ребенка направлено судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.