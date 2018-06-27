Власти отказались от идеи разрешить продажу лекарств в магазинах

В России прекращена разработка законопроекта, разрешающего продажу лекарств без рецепта в продовольственных торговых сетях.

В ходе обсуждений законопроект вызвал множество отрицательных отзывов. Приостановку работы над законом также связывают с уходом с поста первого вице-премьера Игоря Шувалова, которому и принадлежала идея, сообщает «Коммерсант».

Кроме того, в правительство вернулась экс-министр здравоохранения Татьяна Голикова.

22 июня в Департамент соцразвития направил письмо в ряд министерств и ведомств, в том числе в Минздрав и Минпромторг, из которого следовало, что по вопросу создания данного законопроекта доложено вице-премьеру Татьяне Голиковой; после этого он был снят с контроля правительства.

Представитель вице-премьера София Малявина сообщила, что после общественных обсуждений Минпромторг сам обратился к правительству с предложением прекратить работу над нормативным актом.

Напомним, в апреле стало известно, что Минпромторг доработал законопроект, по которому разрешается продавать безрецептурные лекарства в продуктовых магазинах.

После в Минздраве заявили, что не намерены поддерживать эту инициативу.