Как Запад превращает поражения в несуществующие победы

Трамп сказал о Второй мировой: «Именно мы выиграли войну. Россия помогла. Справедливости ради, они потеряли 51 млн человек. Но они помогли». Вот так, слово в слово.

Всем уже давно понятно, что слова, произнесенные этим человеком, не стоят вообще ничего. Слова для него (да и вообще для многих заокеанских дельцов и политиков) – это исключительно инструмент воздействия на контрагента для получения более выгодных условий сделки. Врать, провоцировать, запугивать – для них абсолютно естественно. Как и «включать заднюю», «делать морду кирпичом», «съезжать с темы». Джентльмен – хозяин своего слова: захотел – дал, захотел – забрал.

Но в это верят. Причем верят даже неглупые люди. Все дело в том, что культура мифотворчества на Западе доведена до совершенства. А в США это – краеугольный камень национального самосознания. История страны откровенно не благоприятствовала эпосу. Она слишком коротка, слишком бесчестна и слишком незначительна. Отсюда и возведение в ранг эпических битв скромных стычек с индейцами, когда бравая кавалерия и отважные переселенцы бьются с ордами краснокожих убийц три дня и три ночи по колено в крови. А потом в реальном отчете выясняется, что непримиримые противники потеряли по три человека с каждой стороны.

Самое чудесное началось, когда за дело взялся Голливуд. Переиначивание истории, подмена фактов, выдача черного за белое, раздувание мифического слона из навозной мухи и представление поражения за победу – фирменные приемы голливудских киноделов с самой зари его существования.

Возьмем, к примеру, фильм «Освобождение», где Уилл Смит играет беглого раба по прозвищу Поротый Питер. Фотография его исполосованной бичом спины стала символом ужасов рабства. В фильме он все дорогу спасается бегством от преследователей, желающих допороть его, потом вступает в 1-й полк Туземной гвардии Луизианы, который был набран из цветных бойцов. В звании сержанта он принимает участие в битве при Порт-Хадсоне в мае 1863 года. По фильму, черные бойцы победили, и Поротый Питер воссоединяется со своей горячо любимой женой. Красивая история.

И полностью лживая.

Пороли Питера, на самом деле, не по какой-то зверской прихоти, а за то, что в пьяном угаре он пытался убить жену, сжег свою одежду и носился по округе с ножом. Но это мелочь. Главное, что в реальности генерал Бэнкс отправил чернокожих солдат в бессмысленную и кровавую атаку, которая обернулась дикой бойней. После боя командующий силами конфедератов предложил генералу Бэнксу устроить перемирие, чтобы тот мог убрать негритянские трупы, но Бэнкс ответил, что у него на этом участке потерь нет. В результате трупы гнили 47 суток и только после того, как южане ушли из Порт-Хадсона, появилась возможность их убрать. Командира отряда смогли опознать только по обручальному кольцу на сгнившем пальце. Проводить опознание протухшего мяса, в которое превратился Поротый Питер сотоварищи, разумеется, никто не стал. Так что именно тут и обрывается реальная история этого человека. Можете сами сравнить пафосную героическую сказку и прозаическую постыдную реальность.

Безмозглая «Атака легкой кавалерии» в огневой мешок в Крыму, с которой может сравниться разве что легендарная атака польских драгун в конном строю на немецкие танки, которую либеральные умники традиционно приписывают нашим кавалеристам, британцами преподносится как величайшая доблесть.

Позор Перл-Харбора, где японцы натуральным образом надругались над разомлевшими на пляжах американцами, кинематографом преподносится как подвиг.

Вспомним и бессмысленный с практической точки зрения «Рейд Дулитла», когда 16 бомбардировщиков взлетели с авианосцев, держа курс на Токио, заведомо не имея возможности вернуться. Все самолеты, кроме одного, дотянувшего до Владивостока, были потеряны. Ущерб японцам был нанесен минимальный. Чистая пиар-акция. Но в США она преподносится чуть ли не как перелом в войне на Тихом океане. Дюнкерк, Дьепп, наступление Тэт… Примеров множество.

Но, пожалуй, самая распиаренная американскими мифотворцами история – это пресловутая высадка союзных войск в Нормандии. А точнее – мясорубка при высадке десанта на участке Омаха-бич. Это подвиг простого американского солдата, возвеличенный в веках, не меньше.

Самое смешное, что американцы пиарят самое неудачное место высадки десанта из всех остальных. На Омаха-бич разведка обгадилась по полной, не вскрыв реальную силу укреплений и огневые точки противника, недооценив подготовку и решимость дать отпор находившихся там подразделений вермахта. Кроме того, из-за погоды провалилась огневая поддержка с кораблей. Именно поэтому на этом участке были такие страшные потери. А на соседних участках десантирование прошло намного глаже и плацдармы были захвачены гораздо меньшими усилиями и жертвами. С военной точки зрения Омаха-бич – провал. Но американцы поднимают до небес именно этот эпизод. Хотя как раз тут было классическое «завалили мясом».

На Омаха-бич американские солдаты расплачивались за ошибки командования. Но вы хоть раз хоть в одном фильме видели, чтобы об этих ошибках упоминалось?

И никто режиссеров в этом мифотворчестве не упрекает. Сравните с недовольными разоблачителями, которые обсуждают наши победы. Даже блестящие, такие как стремительный штурм и взятие Берлина. Захват столицы Третьего рейха стал шоком для союзников. В это просто никто не верил в принципе, потому что штурм огромного укрепленного города, битком набитого войсками, по всем раскладам должен был затянуться на месяц, если не больше, и привести к грандиозным потерям среди атакующих. А был он взят в считанные дни и погибло при этом «всего» 20 тыс. русских солдат. Огромная цифра, но ничтожная по сравнению с тем, что должно было быть. Сравните с тем же Севастополем, где немцы потеряли до 300 тыс. человек, а город держался 250 дней. Не говоря уж о Сталинграде, в котором остались полтора миллиона солдат Германии и ее союзников. Так вот, даже взятие Берлина «прекрасные люди» называют бессмысленной бойней.

Пиар всегда был сильной стороной Запада. Именно пиаром удобнее всего перекрыть горький вкус неудачи. Поражение как бы нивелирует героизм тех, кто дрался насмерть, но в итоге проиграл, а это неправильно. Ведь триста спартанцев проиграли свою битву, но остались в легендах. Косово поле – поле поражения сербов, но и поле славы. Да и у нас, как известно, Бородинская битва была Кутузовым де-факто проиграна, но символизирует собой начало нашей победы над Наполеоном. Это тактическое поражение стало первым кирпичом в стратегической победе русской армии. Трагедии Мясного бора или Ржева у нас никто не выдает за победы. Это именно трагедии. Нет у нас культа вранья и петушиного позерства.

Иногда говорят, что нам надо брать пример с умения Запада ловкостью рук превращать поражения в победы. Это в корне неверный подход. Он не учитывает особенностей нашего менталитета. Наши мертвые сраму не имут. Героическая оборона Брестской крепости славна не придуманной победой, а реальной, настоящей победой русского духа. Тот, кто нацарапал на обугленной стене «Умираю, но не сдаюсь», не рассчитывал, что его подвиг ловкие интерпретаторы запишут в победу. Он хотел, чтобы его помнили. Помнили, что он умер непобежденным. И что эта надпись на стене – это провозвестник надписей на стенах Рейхстага.

И для этого нет никакой необходимости врать. Ложь только девальвирует настоящее.