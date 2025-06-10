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    В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».

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    Илья Ухов Илья Ухов Уроки мигрантского восстания в Калифорнии

    Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Петр Первый – ключевой российский правитель-реалист

    9 июня (по новому стилю) исполняется 353 года со дня рождения основателя Российской империи и, соответственно, первого российского императора Петра Первого. Почему его внешнеполитическая философия не теряет актуальности для современной России?

    13 комментариев
    10 июня 2025, 03:47 • Новости дня

    Трамп отметил помощь России в победе США во Второй мировой войне

    Трамп рассказал, как Россия помогла США победить во Второй мировой войне

    Трамп отметил помощь России в победе США во Второй мировой войне
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на брифинге рассказал, как президент Франции Макрон и другие люди говорили ему о праздновании победы во Второй мировой войне, тогда как США – страна-победительница, хоть и не без помощи России, совсем не отмечает эту дату.

    «И я сказал тогда: «Ого, разве это не удивительно, мы единственные, кто не праздновал! Мы, кто победил войнe, Россия действительно помогла, они потеряли 51 миллион человек! Тогда люди говорили: «О, он заступается за Россию». Нет, они потеряли 51 миллион человек, и вы знаете, нельзя забывать об этом», – сказал Трамп в ходе трансляции, которую вел YouTube-канал Forbes Breacking News.

    Глава Белого дома добавил, что Франция празднует победу, а США нет, поэтому решил, что надо это исправить.

    «И я думаю, это здорово, что он это делает, но мы – те, кто победил, мы не празднуем, поэтому я сказал себе, вы знаете, это не безумие, нам пора немного отпраздновать, знаете ли. У нас было много побед, мы выиграли две мировые войны», – сказал Трамп.

    Напомним, в мае Трамп заявил, что считает Америку ключевой силой в разгроме фашизма во Второй мировой войне. Тогда же он принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на торжественной церемонии в военной академии Уест Поинт американский президент Трамп заявил, что его мнение о вкладе США в победу над фашизмом сформировалось после общения с лидерами разных стран в преддверии Дня Победы во Второй мировой войне.

    9 июня 2025, 14:33 • Новости дня
    Во Франции призвали Renault отказаться от производства БПЛА на Украине

    Филиппо потребовал от Renault отказаться от производства БПЛА на Украине

    Во Франции призвали Renault отказаться от производства БПЛА на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил против возможного участия Renault в производстве беспилотников на Украине, заявив о рисках для компании.

    Филиппо публично обратился к Renault с требованием отказаться от планов по производству беспилотников на Украине. «Renault должен решительно отказаться любой ценой. А французы – объединиться ради мира: больше ни одного оружия, больше ни одного евро, ни одного французского солдата на Украине!» – написал Филиппо в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что если компания решится построить завод по выпуску БПЛА на Украине, то российские силы быстро его уничтожат. Кроме того, по мнению политика, Renault навсегда потеряет российский рынок, где до введения антироссийских санкций ЕС занимала лидирующие позиции по продажам.

    Филиппо назвал инициативу потенциального производства БПЛА «очередной макронистской операцией по уничтожению интересов Франции».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что французский концерн Renault планирует запустить выпуск беспилотников на Украине, используя совместные мощности с оборонным предприятием недалеко от линии боевых действий.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула компанию Renault в попытке наладить производство беспилотников на Украине после утраты позиций на российском автомобильном рынке.

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    9 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    Мединский: Администрация Байдена должна «гореть в аду»
    Мединский: Администрация Байдена должна «гореть в аду»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация бывшего президента США Джо Байдена должна «гореть в аду» за некоторые свои действия, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

    В интервью RT Мединский заявил, что Байден и его команда совершили множество поступков, за которые, по его мнению, можно «гореть в аду», передает Ura.Ru.

    Мединский также отметил, что новый президент Дональд Трамп придерживается религиозных взглядов и стремится быть человеком, которого запомнят как «миротворца и объединителя». Он назвал это достойной целью.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москве и Вашингтону необходимо преодолеть последствия политики администрации экс-президента США Джо Байдена для восстановления сотрудничества, а Трамп обвинил Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

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    9 июня 2025, 21:44 • Видео
    Киев отказался принимать свои трупы

    Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

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    9 июня 2025, 17:38 • Новости дня
    Губернатор Калифорнии решил подать в суд на Трампа

    Губернатор Калифорнии объявил о намерении подать в суд на Трампа

    Губернатор Калифорнии решил подать в суд на Трампа
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил об иске против президента США Дональда Трампа на фоне решения о вводе Национальной гвардии в Лос-Анджелес.

    Поводом для иска Ньюсома стало решение Трампа направить войска Национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления протестов, передает ТАСС.

    «Он (Дональд Трамп) разжег пожары и незаконно принял решение о федерализации Национальной гвардии. Подписанный им указ распространяется не только на Калифорнию. Мы подаем на него в суд», написал Ньюсом в социальной сети X  (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По словам губернатора, решение Трампа касается нескольких штатов и нарушает полномочия местных властей. Ньюсом подчеркнул, что действия Белого дома вызывают опасения относительно соблюдения прав и свобод граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Лос-Анджелеса вспыхнули беспорядки с поджогами и столкновениями после ввода Национальной гвардии. В ходе протестных акций против миграционной политики США в центре города зафиксировали случаи мародерства в магазинах. Власти Глендейла в Лос-Анджелесе решили не предоставлять полицейские объекты для содержания задержанных мигрантов на время беспорядков.

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    9 июня 2025, 08:51 • Новости дня
    Маск поддержал Трампа в связи с беспорядками в Калифорнии

    Маск поддержал обращение Трампа к губернатору Калифорнии из-за беспорядков

    Маск поддержал Трампа в связи с беспорядками в Калифорнии
    @ Chip Somodevilla/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После громкого конфликта из-за налогообложения и субсидий на электромобили американский предприниматель Илон Маск репостнул обращение президента США Дональда Трампа с критикой губернатора Калифорнии, добавив к публикации два американских флага.

    Илон Маск впервые после разногласий с Дональдом Трампом выразил ему поддержку, репостнув в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) его обращение к губернатору Калифорнии, передает «Царьград» .

    В послании Трамп требует от Гэвина Ньюсома публичных извинений за уличные беспорядки в Лос-Анджелесе, упрекая власти штата в неспособности справиться с ситуацией.

    Маск не стал комментировать пост Трампа, но сделал репост еще одной публикации президента США о планах по наведению порядка в Калифорнии, сопроводив ее изображением двух американских флагов.

    Отношения между Маском и Трампом осложнились после принятия нового налогового закона и изменений в выдаче субсидий на электромобили.

    Ранее после телефонных переговоров между представителями президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска стороны прекратили резкие заявления в социальных сетях.

    Илон Маск выступил с резкой критикой после публикации фотографии беспорядков, связанных с протестами против миграционной политики США в Калифорнии.

    Примерно 300 военнослужащих Национальной гвардии были размещены в трех районах Лос-Анджелеса после массовых протестов против миграционной политики Дональда Трампа.

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    9 июня 2025, 20:40 • Новости дня
    Трамп назвал организаторов беспорядков в Лос-Анджелесе «профессиональными агитаторами»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп назвал организаторов беспорядков в Лос-Анджелесе против рейдов Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) «профессиональными агитаторами» и «мятежниками», пишет The Guardian.

    «Люди, которые создают проблему, – профессиональные агитаторы. Это мятежники. Они плохие люди. Им место в тюрьме!» – приводит The Guardian слова американского лидера.

    Напомним, в центре Лос-Анджелеса произошли беспорядки с поджогами и столкновениями после ввода Национальной гвардии.

    Около 300 военнослужащих Национальной гвардии были размещены в трех районах Лос-Анджелеса после массовых протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа.

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подал иск против Дональда Трампа на фоне решения о вводе Национальной гвардии в Лос-Анджелес.

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    9 июня 2025, 14:55 • Новости дня
    Лавров назвал условие продолжения диалога по стратегической стабильности с США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва готова вернуться к переговорам с США по стратегической стабильности, когда обсуждение будет строиться на равноправных началах, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что у администрации президента США Дональда Трампа есть желание возобновить стратегический диалог. «Мы исходим из того, что как только базовые составляющие наших отношений, на которых они зиждятся, будут приведены в соответствие с принципами ведения равноправных переговоров по стратегической стабильности, мы такие переговоры будем готовы возобновить. Пока еще надо предпринять дополнительные усилия», – заявил Лавров на Форуме будущего – 2050, передает РИА «Новости».

    Ранее Лавров заявил, что отношения между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом являются рабочими и проходят без предварительных формальностей.

    В среду президент США рассказал о телефонном разговоре с Путиным, который длился более часа и был посвящен событиям на Украине. Трамп заявил, что в ходе переговоров Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам.

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    9 июня 2025, 22:37 • Новости дня
    Foreign Policy объяснил, почему США не оставят Украину без помощи

    Foreign Policy сообщил о неизменном обеспечении Киева разведданными США

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация президента Дональда Трампа не откажется от Украины полностью, так как она уже слишком дорого обошлась США, поэтому Вашингтон, как минимум, продолжит предоставлять Киеву доступ к спутниковой разведке, сообщили Foreign Policy близкие к администрации американского президента источники.

    «Инсайдеры в Вашингтоне, которые общаются с администрацией Трампа по поводу Украины, говорят, что она не будет приостанавливать доступ Украины к спутниковой разведке США, которая имеет решающее значение для наведения ударов на поле боя. Эти передовые спутниковые снимки абсолютно необходимы Украине: это ее глаза и уши», – пишет журнал Foreign Policy.

    В статье отмечают, что перспективы Украины на поле боя с Россией потускнели с приходом к власти администрации Трампа, который постоянно намекал, что военная помощь, похожая на ту, которую финансировала администрация Байдена, Киеву не поступит.

    Однако, говорится в статье, существуют стратегии, которые помогут Киеву даже без участия США, но они не понадобятся, так как администрация Трампа не откажется от Украины полностью.

    FP пишет, что американские политики, в том числе большинство республиканцев, понимают, сколь много потеряет Вашингтон в случае возможного краха Украины. 

    «США могут и, вероятно, будут предлагать аналогичную предыдущему президенту поддержку, которая не будет стоить Вашингтону слишком дорого», – сказано в материале.

    Журнал считает, что еще одной причиной поддержки Вашингтоном Киева является сохранение доступа к Украине, что позволяет США участвовать в войне, а не стоять в стороне в качестве бесполезного наблюдателя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Сергей Рахманин спрогнозировал ухудшение отношений между США и Украиной, отметив, что новые пакеты военной помощи Киеву выделяться не будут.

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    10 июня 2025, 00:05 • Новости дня
    Трамп дал совет «молодой и сердитой» Тунберг

    Президент США изумился поведению «молодой и сердитой» Тунберг и дал ей совет

    Трамп дал совет «молодой и сердитой» Тунберг
    @ Shawn Thew - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп в понедельник высказался о поведении активистки по защите климата Грете Тунберг после того, как Израиль перехватил судно, на котором она с соратниками везла гумпомощь для Газы.

    «Она странный человек. Она молодая, сердитая. Она, безусловно, иная. Я думаю, что ей нужно пойти на курсы по управлению гневом. Это моя главная рекомендация для нее», – цитирует Трампа Hill.

    Трамп в прошлом конфликтовал с Тунберг, которая приобрела известность как юная экоактивистка, призывающая мировых лидеров принять активные меры по борьбе с изменением климата.

    22-летняя Тунберг и еще несколько человек были взяты под стражу Израилем в международных водах ранним утром понедельника. Судно Madleen действовало под эгидой коалиции «Флотилия свободы», группы, которая выступает против блокады Газы.

    Тогда Трампа спросили, что он думает по поводу обвинения властей Израиля в похищении экоактивистки и нападении на судно.

    «Думаю, у Израиля и без похищения Греты Тунберг хватает проблем», – ответил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, операция израильской армии по задержанию судна Madleen с 12 пропалестинскими активистами, включая экоактивистку Грету Тунберг, прошла в полном соответствии с международным правом, заявил советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

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    9 июня 2025, 14:41 • Новости дня
    Власти Глендейла отказались размещать задержанных в Калифорнии мигрантов

    Tекст: Евгения Караваева

    Городские власти Глендейла в Лос-Анджелесе решили не предоставлять полицейские объекты для содержания задержанных мигрантов во время беспорядков.

    Власти города Глендейл, округ Лос-Анджелес, разорвали договор со Службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), передает ТАСС.

    Решение означает, что полицейский департамент Глендейла не будет предоставлять свои объекты для размещения задержанных мигрантов, попавших под стражу по обвинению в нарушении миграционного законодательства.

    В официальном заявлении на сайте города отмечается: «Полицейский департамент Глендейла не занимается обеспечением соблюдения миграционного законодательства. Это не их задача». Подчеркнуто, что решение принято не по политическим причинам, а в связи с тем, что соглашения с ICE вызывают разногласия в обществе.

    Ранее американские СМИ сообщали о начале массовых задержаний нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе. По данным телеканала CBS, к вечеру 7 июня под стражей оказались по меньшей мере 44 человека. На фоне операций силовиков в городе прошли акции протеста. Участники демонстраций пытались блокировать действия правоохранителей, перекрывали дороги, а также бросали камни и петарды в сотрудников ICE.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, президент США Дональд Трамп направил Национальную гвардию в Лос-Анджелес, что вызвало критику со стороны 22 губернаторов. Полиция Сан-Франциско за сутки задержала 60 протестующих против Трампа. В центре Лос-Анджелеса произошли случаи мародерства в магазинах во время акций против миграционной политики США.

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    9 июня 2025, 15:28 • Новости дня
    Пентагон не смог найти замену уволенным советникам Хегсета

    NBC: Пентагон не нашел новых советников после утечки секретных данных

    Tекст: Денис Тельманов

    В Министерстве обороны США продолжаются поиски новых руководящих сотрудников после отставки троих советников на фоне скандала с утечкой информации.

    Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на NBC, Пентагон до сих пор не смог найти замену уволенным в апреле бывшему старшему советнику Дэну Колдуэллу, бывшему заместителю начальника штаба Дарину Селнику и бывшему начальнику штаба заместителя министра обороны Колину Кэрроллу. Их увольнение произошло после утечки секретных данных, связанных с обсуждением будущих ударов по Йемену в мессенджере Signal.

    Телеканал NBC отмечает, что бывшие и действующие чиновники администрации США засомневались в обоснованности увольнений после того, как не обнаружили доказательств вины троих советников. По словам источников канала, отчет генерального инспектора Пентагона по утечке может быть завершен через несколько недель и, возможно, покажет, что секретной информацией делился лично глава ведомства Пит Хегсет.

    С апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлс ищут новых высокопоставленных сотрудников для поддержки министра обороны, однако пока ни одной кандидатуры утверждено не было. Как отмечает NBC, по меньшей мере три человека отказались занять освободившиеся должности.

    Журналист Джеффри Голдберг рассказал, что оказался в группе Signal, где обсуждались военные удары по Йемену. Скриншоты чата, опубликованные Голдбергом, якобы свидетельствуют о том, что Пит Хегсет делился информацией о военной операции за несколько часов до ее начала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет вел не менее 12 чатов в Signal, где обсуждал служебные и военные вопросы, а также лично общался со своим окружением. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что переход Майка Уолтца на новую должность не связан с увольнением и Белый дом не собирается увольнять главу Пентагона. Дональд Трамп подтвердил отсутствие планов по смене министра обороны после публикаций о служебной переписке.

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    9 июня 2025, 14:01 • Новости дня
    Лавров заявил о неготовности США поддержать мораторий по РСМД

    Лавров отметил отказ США от моратория на размещение ракет средней дальности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД Сергей Лавров выразил уверенность, что США проигнорируют инициативу Москвы о взаимных мораториях на размещение ракет средней и меньшей дальности.

    Соединенные Штаты не ответят на предложенный российским президентом Владимиром Путиным мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

    «До сих пор не откликнулись – уже ясно, что не откликнуться на наш призыв в отсутствии договора сделать два параллельных, не взаимосвязанных моратория», – отметил Лавров, выступая на Форуме будущего – 2050.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва предупредила о завершении одностороннего моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности из-за отсутствия ответных шагов Запада.

    В декабре 2024 года Сергей Лавров заявил, что России, возможно, придется отказаться от моратория на размещение таких ракет.

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    9 июня 2025, 08:27 • Новости дня
    Власти Франции решили ужесточить контроль за соцсетью Х

    Tекст: Ольга Иванова

    Французское правительство обсуждает ужесточение регулирования соцсети Х (соцсеть заблокирована в России) в связи с возможностью распространения на платформе порнографического контента, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

    Правительство Франции обдумывает возможность признания соцсети Х платформой, распространяющей порнографический контент, передает ТАСС.

    По информации Politico, власти страны рассматривают вопрос о включении Х в перечень сайтов, которые должны в обязательном порядке проверять возраст пользователей.

    Анонимный представитель офиса государственного секретаря Франции по вопросам искусственного интеллекта и цифровых технологий отметил: «С 2024 года [соцсеть] Х указывает, что допускает распространение порнографического контента. Поэтому к ней [соцсети Х] следует относиться как к таковой».

    Во Франции чиновникам поручено изучить возможность формального обозначения Х в правительственном указе о порнографических ресурсах, которым предписано внедрять систему проверки возраста аудитории. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия инициировала проверку четырех крупных порноресурсов, включая Pornhub, подозревая недостаточные меры по ограничению доступа для несовершеннолетних.

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    9 июня 2025, 13:35 • Новости дня
    Песков назвал «угрозу со стороны России» эфемерной выдумкой НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков усомнился в реальности «угрозы со стороны России» и предупредил о возможных ответных мерах на действия НАТО.

    Намерение НАТО увеличить возможности противовоздушной обороны на 400% связано исключительно с желанием альянса потратить средства европейских налогоплательщиков под видом мнимой «российской угрозы», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Речь идет о том, что европейские налогоплательщики будут тратить свои деньги для купирования некоей угрозы, которая, как они говорят, исходит от нашей страны. Но это не что иное как эфемерная угроза», – подчеркнул он. Песков также добавил, что если правительства стран Европы и члены НАТО готовы поступать так со своими гражданами, они продолжат такие решения.

    В то же время представитель Кремля подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на свободу действий в вопросе развертывания ракет средней и меньшей дальности. Песков напомнил, что эта позиция напрямую связана с агрессивными шагами НАТО вблизи российских границ.

    Он уточнил, что в случае необходимости Москва может воспользоваться этой свободой, если действия НАТО и новых членов альянса будут угрожать безопасности страны. По словам Пескова, Россия будет реагировать на любые экспрессионистские и агрессивные шаги со стороны Североатлантического альянса, и если ограничений больше не останется, Москва примет меры для собственной защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал расширение НАТО спусковым крючком конфликта на Украине. Вашингтон признал, что желание Киева вступить в НАТО стало причиной вооруженного противостояния.

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    9 июня 2025, 14:15 • Новости дня
    Лавров охарактеризовал отношения Путина и Трампа как рабочие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отношения между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом являются рабочими и проходят без предварительных формальностей, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, президенты сразу переходят к обсуждению сути вопросов во время своих регулярных телефонных контактов, передает ТАСС.

    Лавров, выступая на Форуме будущего – 2050, подчеркнул, что такой подход позволяет избежать ненужных иллюзий и несбывшихся ожиданий, поскольку позиции сторон озвучиваются прямо.

    Он также отметил, что на данный момент Москва и Вашингтон находятся в более правильном и нормальном положении, чем во времена администрации Джо Байдена. Министр напомнил, что после саммита Путина и Байдена в Женеве в 2021 году американская сторона практически полностью перекрыла все существовавшие каналы общения.

    Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который длился более часа и был посвящен событиям на Украине. Трамп заявил, что в ходе переговоров Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам.

    Телефонный разговор Путина и Трампа стал частью дипломатических усилий США по урегулированию конфликта на Украине, заявили в Госдепе.

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    9 июня 2025, 22:23 • Новости дня
    Макрон допустил новый роспуск парламента Франции

    Макрон не исключил повторного роспуска парламента из-за действий оппозиции

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности нового роспуска парламента, если оппозиция заблокирует его работу.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не хотел бы нового роспуска парламента, однако допускает возможность воспользоваться этим правом, если оппозиция заблокирует работу законодательного органа, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что не намерен лишать себя конституционных полномочий, напомнив, что в случае безответственного поведения партий может вновь обратиться к Конституции.

    Макрон выступил с этим заявлением на пресс-конференции на полях конференции ООН по океанам в Ницце.

    Напомним, летом 2024 года после провала партии Макрона на выборах в Европарламент, он распустил Национальное собрание Франции и назначил досрочные выборы. В результате ни одна политическая сила не смогла получить большинство для формирования правительства. За 2024 год в стране сменилось четыре премьер-министра, что стало историческим рекордом.

    Ранее левые в парламенте Франции выдвинули вотум недоверия правительству Франсуа Байру. До этого парламент Франции уже отвергал несколько вотумов недоверия правительству Байру.

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    Что означает первое за три года снижение ставки в России

    Банк России сделал то, чего от него ждали более трех лет – он впервые снизил рекордно высокую ключевую ставку. Хотя большинство аналитиков не верили, что это произойдет в июне. Ставка все еще остается высокой – 20%, но важен сам факт начала ее снижения. Как сильно ЦБ уменьшит ставку в этом году и как это отразится на кредитах, вкладах и рубле? Подробности

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    Мятежники в США почувствовали слабость Трампа

    Калифорния снова стала центром американских протестов. После массовых задержаний нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе начались столкновения демонстрантов с полицией. Дональд Трамп даже распорядился ввести в город войска – силы национальной гвардии. По мнению экспертов, митинги организованы противниками президента США, чувствующими его слабость. Как Белому дому не потерять контроль над ситуацией? Подробности

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    Что значит выход российских войск в днепропетровскую степь

    Российские войска вошли в Днепропетровскую область, западная пресса уже называет это событие «тяжелым ударом» для киевского режима. На каком участке и в результате каких операций это произошло, почему ВСУ ничего не смогли противопоставить российскому наступлению – и какие перспективы открываются для ВС РФ на данном направлении? Подробности

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    Renault повторит на Украине опыт вооружения нацистов

    Одна из самых популярных когда-то в России автомобильных торговых марок – концерн Renault – займется теперь производством беспилотников, да не где-нибудь, а на Украине. И не только для ВСУ – то есть напрямую ради убийства российских граждан, но и для французских вооруженных сил. История закольцевалась: во времена Второй мировой Renault уже помогал гитлеровской Германии в выпуске военной продукции. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Киев отказался принимать свои трупы

      Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

    • Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

      На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

    • Европа не смогла отказаться от русского газа

      Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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