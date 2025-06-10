В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».12 комментариев
Трамп отметил помощь России в победе США во Второй мировой войне
Трамп рассказал, как Россия помогла США победить во Второй мировой войне
Американский президент Дональд Трамп на брифинге рассказал, как президент Франции Макрон и другие люди говорили ему о праздновании победы во Второй мировой войне, тогда как США – страна-победительница, хоть и не без помощи России, совсем не отмечает эту дату.
«И я сказал тогда: «Ого, разве это не удивительно, мы единственные, кто не праздновал! Мы, кто победил войнe, Россия действительно помогла, они потеряли 51 миллион человек! Тогда люди говорили: «О, он заступается за Россию». Нет, они потеряли 51 миллион человек, и вы знаете, нельзя забывать об этом», – сказал Трамп в ходе трансляции, которую вел YouTube-канал Forbes Breacking News.
Глава Белого дома добавил, что Франция празднует победу, а США нет, поэтому решил, что надо это исправить.
«И я думаю, это здорово, что он это делает, но мы – те, кто победил, мы не празднуем, поэтому я сказал себе, вы знаете, это не безумие, нам пора немного отпраздновать, знаете ли. У нас было много побед, мы выиграли две мировые войны», – сказал Трамп.
Напомним, в мае Трамп заявил, что считает Америку ключевой силой в разгроме фашизма во Второй мировой войне. Тогда же он принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на торжественной церемонии в военной академии Уест Поинт американский президент Трамп заявил, что его мнение о вкладе США в победу над фашизмом сформировалось после общения с лидерами разных стран в преддверии Дня Победы во Второй мировой войне.