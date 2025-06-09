В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».3 комментария
Bloomberg: Трамп лишил Америку статуса мирового морального лидера
Прежняя концепция США как глобального морального авторитета быстро утрачивает актуальность на фоне новых решений администрации Дональда Трампа, отмечает Bloomberg.
Концепция США как мирового морального лидера подвергается пересмотру, передает Bloomberg.
Курс администрации Дональда Трампа отличается отказом от прежних принципов альтруистической дипломатии, активно реализуемых с периода Второй мировой войны. Американские историки и эксперты отмечают беспрецедентные темпы демонтажа прежней политики помощи союзникам и продвижения демократических ценностей.
В материале подчеркивается: Вашингтон отказался от ряда международных инициатив, включая сокращение финансирования развития, выход из климатических соглашений, а также приостановку части программ гуманитарной помощи. Были сокращены гранты странам третьего мира и свернуты ключевые проекты по борьбе с ВИЧ. «Это самый яркий пример изоляционизма», – приводит издание прямую речь историка Джона Мичэма.
Падение доверия к США фиксируется и в опросах. В 2025 году только 46% опрошенных в 29 странах выразили уверенность в позитивной роли Америки в мире, тогда как ранее таких было 59%. В то же время 49% респондентов стали считать Китай более позитивным фактором в мировой политике.
Реакция на изменения американского курса наблюдается среди других стран и структур. ЕС усиливает регулирование в сфере экологии, а европейские правоохранители инициировали антикоррупционную коалицию. Американские суды частично блокируют решения Трампа, а Конгресс сохраняет осторожность, отмечает Bloomberg.
Как писала газета ВЗГЛЯД, гуманитарные организации остановили деятельность в Газе из-за прекращения финансирования со стороны США.