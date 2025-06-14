14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.16 комментариев
Часть съемочной группы сериала «Трудно быть богом» вернулась в Москву
В Москву вернулась часть съемочной группы сериала «Трудно быть богом», которая работала в Иране, сообщают информационные агентства.
В аэропорт Шереметьево из Азербайджана прибыли в том числе продюсер Теймур Джафаров и сценарист Андрей Золотарев, передает ТАСС.
Члены съемочной группы прибыли рейсом SU 1857 компании «Аэрофлот», передает РИА «Новости».
Ранее представитель Федора Бондарчука сообщил, что режиссер также вернулся в Россию через Азербайджан.
Напомним, съемки сериала проходили в Иране. После начала ударов Израиля по Ирану 90 человек, входящих в съемочную группу, эвакуировали из Ирана в Азербайджан. Сообщалось, что съемочная группа не пострадала, Бондарчук и другие успешно пересекли иранско-азербайджанскую границу. Также в списке эвакуируемых есть несколько артистов Большого симфонического оркестра имени Чайковского.