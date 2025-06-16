«Ростсельмаш» создал самый мощный кормоуборочный комбайн России

Tекст: Мария Иванова

Компания «Ростсельмаш» разработала самый мощный в России кормоуборочный комбайн F 2750, сообщает пресс-служба предприятия, передает РИА «Новости». Новая модель стала развитием семейства F 2000 и предназначена для работы на высокоурожайных полях, где ранее в этом сегменте российского рынка были представлены только зарубежные аналоги.

Производительность F 2750 достигает 280 тонн кукурузы в час, что позволяет заготовить до 30 тыс. тонн зеленой массы за сезон – этого объема достаточно для обслуживания стада в 2,5 тыс. голов. Комбайн оснащен современными технологиями, в том числе четырехрядным измельчающим барабаном и датчиком влажности, который автоматически контролирует процесс заготовки кормов.

Директор департамента технического маркетинга «Ростсельмаша» Александр Коновалов отметил: «Запуск производства F 2750 – важный шаг для всей отрасли кормозаготовки в России. Мы уверены, что этот мощный и технологичный комбайн позволит аграриям значительно повысить эффективность производства кормов».

Опытно-промышленная партия нового комбайна уже готовится к отправке в дилерские центры. «Ростсельмаш» выпускает более 150 моделей техники для агропромышленного комплекса и дорожного строительства и поставляет продукцию в 20 стран.

Ранее в России представили первый беспилотный трактор «Донтех».

При этом в апреле сообщалось, что в России упали продажи сельхозтехники за первые два месяца 2025 года более чем на 30%, что вынудило «Ростсельмаш» сократить 2 тыс. сотрудников.