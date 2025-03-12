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В России представили первый беспилотный трактор «Донтех»
В Донском государственном техническом университете (ДГТУ) презентовали беспилотный трактор «Донтех», способный выполнять широкий спектр сельскохозяйственных задач.
Директор института перспективного машиностроения «Ростсельмаш» при ДГТУ Владислав Пигенко сообщил, что трактор будет использовать электроэнергию в качестве движителя, что позволит значительно снизить эксплуатационные затраты и увеличить эффективность работы, сообщается в Telegram-канале «Агроэксперт».
По словам Пигенко, рабочие характеристики машины включают тяговое усилие до 12 килоньютонов и грузоподъемность до 3200 килограммов. «Донтех» станет универсальной платформой для выполнения различных сельскохозяйственных задач, таких как полив, орошение, посев и культивация.
Ожидается, что к 2035 году будет выпущено 150 беспилотных платформ.