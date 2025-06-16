Суд Латвии освободил депутата Росликова под подписку о невыезде

Tекст: Мария Иванова

Суд в Латвии отпустил под подписку о невыезде депутата Рижской думы Алексея Росликова из партии «Стабильность!», который ранее публично поддержал русский язык, передает ТАСС.

Решение принято после рассмотрения дела экс-депутата Сейма, которого задержали ранее.

В своем Telergram-канале Росликов отметил: «Ситуация нормальная, выпущен. Полностью все системы связи конфискованы». Он также сообщил, что остается в Латвии под обязательством не покидать страну.

Причиной задержания Росликова стало его выступление в защиту русского языка. Суд ограничил его передвижение, однако дальнейших подробностей по делу пока не приводится.

Ранее в понедельник депутат Рижской думы и бывший член латвийского парламента Алексей Росликов был задержан после открытых выступлений против дискриминации русскоязычных в стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков увидел опасную тенденцию в уголовном производстве против Росликова из-за русского языка.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Росликов, выступивший на русском языке, достоин похвалы.