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Суд Латвии освободил депутата Росликова под подписку о невыезде
Бывший депутат Сейма Алексей Росликов, поддержавший русский язык, освобожден судом Латвии под подписку о невыезде, при этом у него изъяли все средства связи.
Суд в Латвии отпустил под подписку о невыезде депутата Рижской думы Алексея Росликова из партии «Стабильность!», который ранее публично поддержал русский язык, передает ТАСС.
Решение принято после рассмотрения дела экс-депутата Сейма, которого задержали ранее.
В своем Telergram-канале Росликов отметил: «Ситуация нормальная, выпущен. Полностью все системы связи конфискованы». Он также сообщил, что остается в Латвии под обязательством не покидать страну.
Причиной задержания Росликова стало его выступление в защиту русского языка. Суд ограничил его передвижение, однако дальнейших подробностей по делу пока не приводится.
Ранее в понедельник депутат Рижской думы и бывший член латвийского парламента Алексей Росликов был задержан после открытых выступлений против дискриминации русскоязычных в стране.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков увидел опасную тенденцию в уголовном производстве против Росликова из-за русского языка.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Росликов, выступивший на русском языке, достоин похвалы.