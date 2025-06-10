В Киевской области поврежден инфраструктурный объект

Tекст: Дарья Григоренко

Рубан в эфире телеканала «Киев-24» отметила, что в Киевской области был поврежден инфраструктурный объект, там возник пожар на площади 2,5 тыс. квадратных метров, передает ТАСС.

Подробности произошедшего и причины возгорания не уточняются. Пресс-секретарь отметила, что ущерб в других районах области пока устанавливается.

Напомним, в столице Украины после серии взрывов начался пожар на складах, над городом образовался высокий столб черного дыма. Позже депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что жители Киева продолжают ощущать запах дыма после крупного ночного пожара в складских помещениях Оболонского района.

Утром 9 июня сигнал воздушной тревоги распространился на всю Украину после появления тревоги в Киеве и ряде областей. В ночь на 7 июня в Харькове прозвучали более 50 взрывов, местные власти назвали произошедшее самой масштабной атакой с начала спецоперации на Украине.