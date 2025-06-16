Спортсмен из Красноярска погиб во время горного забега в Домбае

Tекст: Вера Басилая

Красноярский спортсмен Михаил Морозенко погиб во время участия в горном забеге Trail Running Energy, который проходил в Домбае, передает ТАСС.

По данным организаторов, 38-летний бегун сорвался с ледника после того, как преодолел чуть больше 10 км дистанции, заявленной на 100 км.

Вдова Морозенко Екатерина сообщила, что пока не располагает полной информацией о трагедии и сможет прокомментировать ситуацию только после получения официальных документов от следователей. Она пояснила, что сейчас вылетает на место происшествия, а тело спортсмена уже спущено вниз с горы. Михаила Морозенко планируют похоронить в Анапе.

Организаторы Trail Running Energy в своем Telegram-канале написали, что гонка была остановлена из-за резкого ухудшения погодных условий.

Ранее в Псковской области произошла авария во время ралли «Пушкинские Горы». В результате инцидента погиб штурман экипажа.