Пиар всегда был сильной стороной Запада. Именно пиаром удобнее всего перекрыть горький вкус неудачи. Поражение как бы нивелирует героизм тех, кто дрался насмерть, но в итоге проиграл, а это неправильно.3 комментария
Спортсмен из Красноярска погиб во время горного забега в Домбае
Во время горного марафона на 100 км в Домбае 38-летний Михаил Морозенко из Красноярска погиб, сорвавшись с ледника после преодоления первых 10 км дистанции, сообщила вдова спортсмена Екатерина.
Красноярский спортсмен Михаил Морозенко погиб во время участия в горном забеге Trail Running Energy, который проходил в Домбае, передает ТАСС.
По данным организаторов, 38-летний бегун сорвался с ледника после того, как преодолел чуть больше 10 км дистанции, заявленной на 100 км.
Вдова Морозенко Екатерина сообщила, что пока не располагает полной информацией о трагедии и сможет прокомментировать ситуацию только после получения официальных документов от следователей. Она пояснила, что сейчас вылетает на место происшествия, а тело спортсмена уже спущено вниз с горы. Михаила Морозенко планируют похоронить в Анапе.
Организаторы Trail Running Energy в своем Telegram-канале написали, что гонка была остановлена из-за резкого ухудшения погодных условий.
Ранее в Псковской области произошла авария во время ралли «Пушкинские Горы». В результате инцидента погиб штурман экипажа.