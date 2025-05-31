Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Штурман погиб на ралли «Пушкинские Горы» в Псковской области
В Псковской области на ралли «Пушкинские Горы» погиб штурман Никита Северюхин, гонка была остановлена досрочно, начато расследование, сообщила Российская автомобильная федерация (РАФ).
Российская автомобильная федерация начала расследование инцидента, приведшего к гибели штурмана Никиты Северюхина на ралли «Пушкинские Горы» в Псковской области, сообщается на сайте организации.
Трагедия произошла в субботу – автомобиль экипажа, где Северюхин был штурманом, вылетел с трассы во время чемпионата России по ралли. Пилот автомобиля Константин Тарасов не пострадал.
После случившегося организаторы приняли решение остановить ралли «Пушкинские Горы» – 2025 и отменить оставшиеся спецучастки.
РАФ выразила соболезнования родным и близким Никиты Северюхина и пообещала необходимую поддержку семье, а также тщательное расследование трагедии.
Ранее российский пилот раллийной команды «ПЭК: спорт» Евгений Фирсов погиб во время тестирования нового автомобиля Mitsubishi в Тверской области.
До этого многократный участник ралли-рейда «Дакар» Ильгизар Мардеев, выступавший за команду «КАМАЗ-Мастер», разбился на квадроцикле.