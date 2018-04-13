Минздрав ответил по поводу продажи лекарств в магазинах

Министр здравоохранения ероника Скворцова заявила, что ведомство не планирует согласовывать продажу лекарств на кассах в продуктовых магазинах.

Скворцова заявила, что со стороны Минздрава «согласование невозможно», передает ТАСС.

«Позиция остается неизменной. У нас сейчас достигнута одна из самых высоких в мире доступность лекарственных препаратов», – добавила она.

Министр также напомнила, что к аптечной деятельности лицензированы медицинские организации, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные сельские амбулатории.

«Это в том случае, если нет поблизости аптечных киосков», – сказала Скворцова.

Ранее сообщалось, что Минпромторг направил Минздраву доработанный законопроект, согласно которому безрецептурные медикаменты можно будет продавать в продуктовых магазинах без какой-либо лицензии.