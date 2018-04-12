Ритейлерам могут разрешить продажу лекарств без лицензии

Минпромторг доработал законопроект, согласно которому безрецептурные медикаменты можно будет продавать в продуктовых магазинах без какой-либо лицензии.

Минпромторг во вторник направил в Минздрав доработанный законопроект, разрешающий продажу безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах. Подготовленный ранее министерством документ предполагал наделить ритейлеров правом продажи таких препаратов при наличии лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. Это разрешение можно было бы получить на юридическое лицо независимо от количества точек.

Как сообщают СМИ, законопроект в таком виде вызвал недовольство со стороны ряда ведомств и представителей фармацевтической отрасли. Обновленная версия предлагает разрешить торговым организациям реализовывать безрецептурные лекарства вообще без лицензии. Там же конкретизируется, что такое право дается компаниям, основным видом деятельности которых является розничная торговля пищевыми продуктами.

Осуществление фармацевтической деятельности будет носить уведомительный характер: организации придется сообщать о ее начале в подведомственный Минздраву Росздравнадзор. Кроме этого в законопроекте предлагается перечень 34 групп безрецептурных препаратов, продажа которых допускается в магазинах: это сердечные средства, жаропонижающие и болеутоляющие свечи, лекарства от аллергии, ушные капли и капли от насморка, системы для переливания крови и другие.

В Минздраве подтвердили получение документа от Минпромторга, но комментировать пока не стали.

Инициатором идеи продажи безрецептурных лекарств в магазинах является первый вице-премьер Игорь Шувалов, который выступал с таким предложением еще в 2014 году. Законопроект Минпромторг разработал по его поручению в конце 2017 года, указав в пояснительной записке, что реализация безрецептурных препаратов в торговых организациях простимулирует развитие конкуренции и приведет к снижению цен, а также к повышению уровня доступности лекарств в отдаленных районах и сельской местности.

Однако представители аптечных организаций выступили против. Так, сеть «Ригла», у которой 1,9 тыс. аптек, заявила о риске закрыть почти половину своих объектов. Участники рынка также предупреждали, что небольшие региональные аптечные сети могут совсем уйти с рынка. В то же время в Федеральной антимонопольной службе, говоря о первоначальной версии законопроекта, заявляли, что он не предусматривает предоставления каких-либо преференций или упрощенного порядка торговли лекарствами для отдельных видов организаций, а его принятие не приведет к кардинальным переменам на рынке.