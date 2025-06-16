России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.0 комментариев
Песков призвал не сбавлять темпов развития российской экономики
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в экономическом блоке правительства и администрации президента проходят «очень живые дискуссии» по дальнейшему развитию российской экономики.
По его словам, основная задача – не допустить снижения достигнутых темпов роста, для чего требуется принимать продуманные меры, передает РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что в экономических вопросах существуют различные мнения по деталям, однако общий подход к необходимости поддерживать развитие разделяется всеми ключевыми участниками обсуждений. Он также обратил внимание, что в последних заявлениях главы государства по экономической тематике эти идеи находят отражение.
Выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ запланировано на пятницу.
Ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что Россия, достигшая рекордно низкого уровня безработицы и высокой загрузки производственных мощностей, теперь столкнулась с необходимостью перехода на новую технологическую ступень развития.