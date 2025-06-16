России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.0 комментариев
ООН объявила о новом плане гуманитарной помощи в 2025 году
ООН представила план помощи на 29 млрд для 114 млн человек
В условиях сокращения финансирования всемирная организация определила новые приоритеты поддержки, выделив ресурсы для оказания помощи наиболее уязвимым группам населения.
ООН представила уточненные направления гуманитарной помощи на 2025 год, сообщает ТАСС. Обновленный план предусматривает выделение 29 млрд долларов для поддержки 114 млн человек по всему миру.
Приоритеты были пересмотрены из-за значительного сокращения финансирования: по данным ООН, на реализацию Глобального гуманитарного обзора, стартовавшего в декабре и охватывающего более 70 стран и 180 млн уязвимых людей, получено лишь 5,6 млрд долларов – менее 13% от требуемых 44 млрд.
В ООН отметили, что новый «гиперприоритетный план» не заменяет собой основной Глобальный обзор, но позволяет направить имеющиеся ресурсы в наиболее критические точки для быстрого реагирования. Поддержка будет сконцентрирована на людях с самыми неотложными потребностями.
Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер заявил: «Жестокое сокращение финансирования ставит нас перед жестоким выбором». Он добавил, что при сокращенных ресурсах организация «спасет столько жизней, сколько сможет».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН рассмотрит ситуацию после удара Израиля по Ирану и заслушает доклад МАГАТЭ по иранским ядерным объектам. Генассамблея ООН поддержала испанский проект, который требует от Израиля выполнения международных обязательств и немедленного прекращения блокады Газы.
Тегеран потребовал от Совета Безопасности ООН решительно отреагировать на действия Израиля и принять официальную резолюцию с осуждением нападения.